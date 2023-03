Castelnau affirme son positionnement plus champagne et moins sparkling

D

igérée, la création fin 2021 de Terroir et Vignoble de Champagne (TEVC) par l’absorption de la Coopérative Régionale des Vins de Champagne (CRVC) par le Centre Vinicole Nicolas Feuillate (CV-NC) se traduit désormais opérationnelle. En témoigne le lancement d’un nouvel univers de marque pour les champagnes Castelnau (marque historique de CRVC), présenté à l’occasion du salon ProWein (19-21 mars à Düsseldorf). « On retrouve les codes du Champagne et plus ceux du sparkling » résume Anne-Laure Domenichini, la responsable de la communication de TEVC.

Se déclinant sur toutes les cuvées (brut sans année, extra brut, rosé et millésimés), le nouvel habillage de Castelnau délaisse le noir précédent et sa goutte argentée (aux couleurs modifiées pour chaque cuvée) pour passer aux dorures et aux reliefs. L’étiquette met ainsi en valeur des bulles avec des reliefs et vernis parsemant le papier. Ce choix marketing se base sur des données de marché et les résultats de dégustation : « la finesse des bulles saute aux palais, et aux yeux » explique résume Anne-Laure Domenichini.

Positionnement intermédiaire

Mise en marché à partir de juin, le nouvel habillage doit assoir le positionnement intermédiaire de Castelnau (450 000 cols vendus/ans) dans la gamme de TEVC, entre les champagnes accessibles de Nicolas Feuillatte (11,2 millions cols commercialisés) et ceux plus sélectifs d’Abelé (130 000 cols). Le Brut Sans Année affiche un prix de vente consommateur de 36 € pour Castelnau.

Avec 3 millions cols sous marques et 6 millions de cols en reprise d’adhérents, le groupe TEVC vise un chiffre d’affaires de 280 millions € en 2022.