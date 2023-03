Une cuvée pour dépoussiérer le litre de vin consigné

L

e litre étoilé ne rimera plus forcément avec piètre qualité. A côté de ses bordeaux, côtes-du-rhône et autres vins génériques, la maison Richard se met à embouteiller des vins plus haut-de-gamme dans sa bouteille consignée en verre allégé de 450 grammes.

Elle a commencé en janvier avec l’assemblage Languedoc rouge bio 2021 d’Hecht & Bannier, une référence haut-de-gamme que le négociant ne vendait jusqu’à présent qu’en bouteilles classiques de 75 cL. « Un camion-citerne est venu en récupérer 3 000 litres pour les conditionner dans les chais de la Maison Richard à Gennevilliers » témoigne François Bannier, saluant le courage du distributeur parisien de sortir de sa zone de confort dans un contexte de déconsommation du vin.

Si les restaurateurs ne changent pas leur carte tous les jours, Hecht & Bannier sait qu’ils sont déjà une dizaine à proposer cette nouvelle référence au verre. Une fois vidées, les bouteilles d’un litre seront stockées dans des casiers de 12. Le distributeur les récupérera, les nettoiera et pourra les reremplir jusqu’à 20 fois sur sa chaîne des Hauts-de-Seine.

Moins de CO2

« Ce système vertueux nous permet de réduire nos émissions de CO2, tant sur le poste des matières sèches (verre, carton, bouchon…) que sur celui du transport » se réjouit François Bannier, dont l’entreprise a réalisé son bilan carbone en 2021 et obtenu le label B Corp en 2022.

En s’associant avec Richard, Hecht & Bannier peut potentiellement s’ouvrir les portes de la moitié des devantures de la capitale. « Si les rotations sont assez rapides, nous pourrons aussi leur proposer un rosé languedocien ou de Provence » anticipe François Bannier, impatient de voir dans combien de temps tombera la prochaine commande du distributeur.

Le négociant aimerait également vendre des bouteilles consignées à la grande distribution, mais ses échanges avec Monoprix ou Carrefour n’ont pas encore abouti.