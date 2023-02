Du vin vendu à la tireuse en bouteille consignée

I

ls sont une petite centaine venant d'une trentaine de kilomètres à la ronde. « Ils », ce sont les clients de la Maison Jean Huttard qui viennent lui acheter du vin à la tireuse. Des vins non pas tirés d'une cuve, comme autrefois, mais de fûts Ecofass, initialement développés pour la bière.

Réduction du bilan carbone

« Nous nous sommes penchés sur notre bilan carbone. 60 % de notre impact provient de notre packaging : bouteilles, étiquettes, capsules, liège, carton. Avec les vins à la tireuse, nous proposons des bouteilles en réemploi, ce qui réduit ce bilan. Nos clients partagent notre approche », explique Hélène Huttard, à la tête avec son frère Antoine de ce vignoble de 8 ha en bio, à Zellenberg, dans le Haut-Rhin.

Les vignerons ont acquis leurs premiers fûts en 2020. Dans la foulée, ils ont acheté des bouteilles dédiées à la vente à la tireuse au verrier italien Vetrobalsamo (1,30 € HT l'unité bouchon compris), ces contenants étant fermés par des bouchons mécaniques Edard. Pour le service, ils disposent de deux tireuses à poste fixe et d'une troisième mobile.

Leur offre de vins au tirage est saisonnière. Cet hiver, le domaine propose trois vins de France : L’Effrontée, un chardonnay sulfité à 8 € les 75 cl, L’Effrontée rouge, un pinot noir à 8 € les 75 cl, et le Frach, un vin orange qui est un assemblage de pinot gris, sylvaner et gewurztraminer à 8,50 € les 75 cl. L’Effrontée blanc et le Frach ne sont ni sulfités, ni filtrés.

Une bandelette en guise d’étiquette

Au premier achat, le client règle une consigne de 2 € par bouteille. Aux passages suivants, il peut soit échanger ses bouteilles vides contre des propres, lavées par le domaine, soit venir avec ses bouteilles lavées. Le remplissage prend de deux à trois minutes. « C’est trop long quand il y a du monde qui attend », concède Hélène. Une fois la bouteille fermée, la vigneronne la cachette d'une bandelette de papier qui comporte toutes les mentions légales et fait office d’étiquette. Avant cela, elle y a inscrit la date de tirage. « Il est conseillé de consommer les vins dans les deux mois et dans les huit à dix jours après l'ouverture de la bouteille », précise-t-elle.

Un autre projet dans les tuyaux

La Maison Huttard commercialise également ses vins en fûts auprès de restaurateurs, de deux cavistes et d'YSE Consigne à Strasbourg. Cette entreprise de livraison de boissons consignées à domicile a tiré et distribué 75 litres d’Effrontée blanc et autant de rouge en un peu plus de trois mois. En tout, le domaine dispose de 100 fûts Ecofass de 10 (54 € HT/pièce), 20 et 30 litres (63 €HT/pièce). Depuis l’été 2020, il a vendu 10 000 litres dans ce conditionnement dont quelque 20 % tirés en bouteille directement à la propriété. Désormais, le domaine étudie un autre projet : faire passer toute sa gamme d'une trentaine de vins en verre consigné, peut-être dès 2024.