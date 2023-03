Le vignoble de Bourgogne se donne les moyens de retrouver sa biodiversité

C

omme elle le fait depuis 5 ans avec son "Fonds Patrimoine" pour financer la restauration du patrimoine viticole bâti comme les murs de vignes ou les cabottes, l’association des Climats du vignoble de Bourgogne ouvre ce 14 mars un nouveau fonds destiné à développer la biodiversité sur son territoire classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

« En complément des dispositifs déjà proposés par la Chambre d’Agriculture ou le Bureau Inteprofessionnel du Vin de Bourgogne (BIVB), les projets que nous retiendrons pourront bénéficier d’aides variant de 50% à 80 % pour chaque étape du projet, du diagnostic biodiversité par un organisme spécialisé (LPO, Conservatoire des Espaces Naturels...), aux achats d’arbres, de nichoirs, ou aux frais de plantations » détaille Nathalie Hordonneau-Fouquet, en charge de l’animation du fonds au sein de l’association, précisant que les projets doivent être collectifs, portés par exemple par des syndicats viticoles.

Le vignoble de Chassagne-Montrachet est le premier à bénéficier de ce « Fonds biodiversité ».

90 arbres et des haies à Chassagne

En février, après un diagnostic réalisé par la LPO Bourgogne-Franche-Comté, financé à 80% par le fonds, 17 vignerons engagés dans l’ODG ont réalisé aux abords des plusieurs parcelles, à des emplacements ne gênant pas le passage des engins viticoles, une première plantation de 90 arbres (des poiriers, pêchers, cerisiers ou amandiers) et de 150 mètres de haies (notamment de lilas). Une quinzaine d’élèves de l’école primaire de Chassagne-Montrachet les ont aidé à creuser, pailler, arroser.

« Nous sommes accompagnés techniquement par la Chambre d’Agriculture, et avons fait le choix de travailler avec le pépiniériste BG espaces verts, pour nous former à la plantation et à la taille des arbres, afin d’être autonomes pour l’entretien » explique Adrien Pillot, vigneron membre du collectif dont l’objectif est de favoriser les auxiliaires de la vigne et gagner un peu d’ombre.

L’ODG envisage déjà une seconde tranche de plantations d’arbres dès la fin 2023 ainsi qu’une réflexion sur les zones enherbées et le maintien du patrimoine en pierre sèche.