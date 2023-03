Élise Losfelt nouvelle cheffe de caves de la maison Charles Heidsieck

C

omme dans toutes les maisons de champagne, le secret était bien gardé jusqu’à l’annonce officielle. Depuis ce premier mars, donc, Élise Losfelt remplace Cyril Brun, ex-chef de caves de la maison Charles Heidsieck arrivé en 2015.

En 7 ans, Cyril Brun aura contribué à développer la notoriété de la marque rémoise notamment en s’attachant à la qualité des assemblages, et en re-lançant en 2022, la cuvée "Charlie", cuvée emblématique de la maison en hommage au fondateur.

Pour Élise Losfelt, il sera question de poursuivre le travail fait en amont : « J’ai un très grand respect pour la créativité et l’exigence de mes prédécesseurs et je souhaite m’inscrire de façon cohérente dans la continuité du style maison. Avec humilité et enthousiasme, je rejoins des hommes et des femmes passionnés, et nous allons continuer ensemble à forger le destin de cette grande Maison », commente Elise Losfelt.

Auparavant chez Moët & Chandon

Ingénieure agronome diplômée de l’AgroParisTech, titulaire d’un Master Vigne et Vin et d’un Diplôme National d’Œnologue, Elise Losfelt, se consacre depuis dix ans aux champagnes, à travers différentes fonctions occupées chez Moët & Chandon. D’abord œnologue communicante, puis responsable des vinifications de la maison du groupe LVMH, elle travaille également avec les différents chefs de caves des maisons Dom Pérignon, Ruinart, Mercier…

Sensible à l’équilibre entre une œnologie de terrain classique et une oenologie 2.0, Élise Losfelt a multiplié les expériences en se rendant dans différents vignobles du monde, à Majorque et en Australie. La trentenaire cultive aussi une fibre vigneronne familiale longue de 6 générations sur le domaine du château de L’Engarran, dans le Languedoc.