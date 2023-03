Année faste et record pour l’union auboise vignerons en Champagne

S

e réjouissant d’une récolte 2022 « exceptionnelle », tant pour les qualités que pour les volumes vendangés, la coopérative champenoise confirme aussi ce bel élan sur le plan commercial. L’année 2022 se solde ainsi pour l’union auboise vignerons en Champagne (UAVC) avec un chiffre d’affaires de 117 millions € (M€), grâce à l’alimentation du marché interne champenois, mais essentiellement dans la mise en marché de ses marques. « 4,4 millions de bouteilles ont été vendues en 2022, dépassant de plus de 10% les prévisions initiales », appuie un communiqué.

Au sein des marques propres de l’union auboise, le champagne Devaux se distingue particulièrement, dépassant le million de bouteilles vendues en 2022 (1,03 millions), « soit une évolution de +28% en volume avec une confortation du prix moyen de vente de l’ordre de +4% », valide un communiqué de l’UAVC. Au sein du réseau de distribution de l’union auboise, l’export s’est également affirmé comme un canal florissant pour champagne Devaux, accroissant de 50% le chiffre d’affaires de ce débouché, en particulier vers le grand export. Les ventes de Devaux n’ont pas été en reste sur le marché domestique, y progressant de 17%.

Poursuivre la valorisation

Les autres marques entièrement détenues par l’union auboise connaissent quant à elles une progression de 30% en 2022, atteignant 700 000 bouteilles, pour un prix moyen de vente en hausse de 7 à 10%. Enfin, les marques de champagne Jacquart et Montaudon, que l’UAVC détient à 50% au sein d’Alliance Champagne, atteignent « un niveau de vente historique à plus de 5,2 millions de cols, accompagné d’ une amélioration sensible des prix moyens de vente sur tous ses marchés, et confirmant leur position de marque internationale », poursuit un communiqué.

Si elle conforte les résultats et la dynamique des trois derniers exercices, « l’année 2022 sera référente pour l’avenir », appuie un communiqué. De nouvelles progressions volumiques ne seront pas nécessairement recherchées par l’UAVC, qui entend en revanche consolider le chiffre d’affaires par une renforcement de la valorisation des vins.