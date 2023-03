E

n 2017, master en biologie cellulaire et moléculaire en poche, Irene de Guidi sort de sa « zone de confort » et quitte sa Sicile natale pour intégrer le programme doctoral Marie Sklodowska-Curie. « J’ai été admise à Montpellier, mon premier choix ! » raconte-t-elle à Thibault Nidelet, chercheur à l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) sur sa chaîne Youtube "Papotages scientifiques".

Le professeur Bruno Blondin co-encadre sa thèse sur la "détermination des bases génétiques de la variation de la production de H2S pendant la fermentation alcoolique chez Saccharomyces cerevisiae" à l’unité Sciences pour l’Œnologie (SPO) de l’INRAE. Irene de Guidi la soutient avec brio en 2021.

L’an passé, elle poursuit son cursus à Montpellier et à Toulouse en post doc R&D en œnologie grâce au financement de la société Lallemand, de l’INRAE et de l’Institut Agro. Elle étudie alors le "développement de souches à faible production du composé soufré H2S, en fermentation alcoolique".

Des cours aux futurs agronomes

En parallèle, la chercheuse enseigne la microbiologie dans les formations des ingénieurs agronomes. Le professeur Bruno Blondin partant à la retraite, elle candidate pour le remplacer. Ces années d'expérience dans la discipline de la microbiologie et dans l'enseignement font la différence aux yeux du jury de sélection.