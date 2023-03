Finie la languette à retirer sur ce nouveau robinet de bag-in-box

S

i les gens achètent du vin en Bag-in-Box, c’est parce que ce contenant est recyclable, d’après Thierry Minaud. Pour rester leader sur son segment, le PDG de Smurfit Kappa, dévoile le premier robinet du marché doté d’un système d’inviolabilité intégré.

Avec Vitop® Uno, dont la commercialisation est prévue pour le second semestre 2023, le consommateur n’aura plus besoin de retirer la languette d’inviolabilité. « Elle fera partie intégrante du robinet et sera désactivée dès la première utilisation du produit ».

Cette innovation permet également à Smurfit Kappa de se mettre en conformité avec la directive sur les plastiques à usage unique. Dispositif qui entrera en vigueur en 2024 et prévoit que seuls seront autorisés sur le marché les contenants de boisson en plastique à usage unique de moins de trois litres auxquels le bouchon est attaché.

Plus de languette dans la nature

Le Vitop® Uno répond à ces exigences en éliminant le risque que la languette d’inviolabilité se retrouve dans la nature. Après utilisation, le consommateur pourra facilement séparer la boîte de l’outre avec le robinet et les recycler conformément aux réglementations locales en vigueur.

« Nous avons conçu ce robinet en prévoyant de pouvoir l’adapter à une transition complète vers le mono-matériau, afin qu'il puisse être recyclé dans les flux existants de recyclage du polyéthylène souple » ajoute Didier Pontcharraud, le PDG de Vitop.

D’après les essais réalisés par l’entreprise en France, en Espagne et en Suède, le robinet conserve toute sa praticité. « Et l’aspect écologique de l’emballage a un impact positif sur les intentions d’achat des consommateurs ».

Le Vitop® Uno est breveté en Europe, aux États-Unis et dans d’autres pays à travers le monde.