Le beb’up de vin se pose au milieu de la table

rois ans qu’il se creuse les méninges. Trois ans qu’il réfléchit à un nouvel emballage pour s’adresser aux 25-35 ans. Trois ans qu’il échange avec des cartonniers, des cavistes, des clients… Trois ans pour parvenir, enfin, à la sortie officielle de Beb’up, une marque déposée – tout comme Bibaxe, le brevet afférent – d’un nouveau type de fontaine à vin.

Sur le dernier salon Wine Paris, Philippe Marchais avait le sourire. Heureux de présenter son invention. “La nouveauté, c’est qu’on peut poser l’emballage au milieu de la table et se servir des verres, puisque le robinet est en haut”, indique le vigneron de Thouaré-sur-Loire dans le Muscadet.

Explications pratiques : le Bibaxe est conçu avec deux cartons indépendants qui coulissent l’un dans l’autre. Le principe de gravité fait pression sur la poche pour alimenter le robinet. Plus on se sert et plus la poche se contracte. “On utilise une poche de 5 litres qu’on emplit avec 3 litres de vin uniquement pour qu’elle épouse bien le carton”, précise Philippe Marchais.

Le beb’up est aussi équipé de trous pour le déplacer comme un pack de bières, il dispose d’une partie inférieure dédiée pour glisser un bloc de glace, le carton a été traité pour lutter contre l’humidité.

Il est aussi doté de deux QR codes, l’un pour expliquer le montage, et l’autre pour proposer des playlists – une rock et une jazz – de groupes nantais exclusivement.

Vin de France

Côté produits, le vigneron a joué la carte de la simplicité avec du vin de France en rouge et blanc ; un rosé est en préparation. Le tout issu de son domaine. “On veut désacraliser la consommation du vin. Donc, on propose un emballage simple et un vin facile à boire pour une génération qui cherche juste à passer un bon moment ensemble”, argumente le créateur qui a fait produire 5 000 unités de son beb’up pour le lancement.

Désormais, il cherche bien sûr à commercialiser ses produits, mais est également en quête de vignerons partenaires qui souhaiteraient utiliser son invention, moyennant rétributions en royalties. “On espère un maillage national. Et pourquoi pas au-delà, on a protégé le concept sur toute l’Europe”, conclut Philippe Marchais.