Smurfit Kappa voit grand pour les vins en bag-in-box

L

e leader européen Smurfit Kappa annonce l’acquisition de Pusa Pack S.L., une usine également spécialisée dans le bag-in-box située à Onda, dans la région de Valence, en Espagne.

Pusa Pack S.L. fabrique des outres souples de grande capacité, allant de 200 à 1 500 litres, utilisées pour le stockage et le transport de produits alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et autres produits liquides et semi-liquides en vrac, tels que le vin.

« Nous constatons que de plus en plus d’entreprises délaissent les grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide ou en acier inoxydable au profit du carton ondulé, dont l'empreinte carbone est nettement plus faible », explique par voie de communiqué Thierry Minaud, le pdg de Smurfit Kappa, avant de préciser que le carton ondulé du bag-in-box est, « entièrement recyclable, biodégradable et renouvelable, permet une réduction de 87 % du poids du plastique, une optimisation significative de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’une élimination des exigences de nettoyage et un allongement de la durée de conservation du produit lorsque la technologie de remplissage aseptique est appliquée. »

Fortes synergies

« Cette acquisition va permettre de renforcer le portefeuille de Bag-in-Box de Smurfit Kappa et de créer de fortes synergies entre les deux sociétés » se réjouit de son côté Pascual Martinez, directeur général de Smurfit Kappa Bag-in-Box Ibi.