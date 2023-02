Nouvelles charges contre le traitement des vignes à proximité des habitations

Benji

Le 27 février 2023 à 08:06:12

J?attend toujours que vitisphere défende la viticulture et dénonce la propagande destructrice de génération future et de ses amis ! Comment peut on encore diffuser une étude qui omet volontairement de citer les teneurs constatées dans leurs dangerosités mais surtout bien en dessous des normes légales ! Bizarrement rien sur ces quantités ,quand à leurs potentiels risque cancérigène j?attend que génération future s?attaque au café,au cosmétiques,aux lesssives,aux gaz d?échappement ou aux émanations de goudron en ville tous autrement plus cancérigènes et à des doses bien plus concentrées pour l?homme! Il est tellement plus facile de dénigrer continuellement notre agriculture pour faire le buzz et être subventionner par le lobby politicologies écolo qui ne produit rien dans ce pays!