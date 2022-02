Générations Futures veut des ZNT de 100 mètres pour éviter la dérive phyto

l

« Une distance de pulvérisation de 33 mètres ne réduit même pas de moitié l’exposition aux pesticides constatée en limite de champ » alerte François Veillerette, de Générations Futures.

Ce 22 février, le porte-parole a présenté à la presse les résultats de l’étude de son association pour évaluer l’efficacité des ZNT (zones de non-traitement) sur la protection des riverains. « Nous avons installé deux capteurs passifs à 2 mètres du sol, équipés chacun de mousses PUF dans une propriété du Nord, à 1 et 33 mètres d’un champ de pommes de terre. Les mousses ont été changées toutes les 3 semaines du 16 mai au 18 septembre, et envoyées au laboratoire spécialisé Ianesco pour rechercher 77 molécules différentes* » décrit-il.

Selon Générations Futures, le laboratoire a détecté et quantité au moins une fois 20 pesticides dans le capteur le plus près du champ. 15 substances actives ont été retrouvées dans celui positionné à 33 mètres. Au total sur l’ensemble de la période d’échantillonnage le capteur le plus éloigné a piégé 13490.8 ng de pesticides, contre 25502.9 ng pour le capteur à 1 mètre.

Rapport à venir en vigne

« La quantité de pesticides piégés à 33 m du bord du champ représente 52.9 % de la quantité piégée dans le capteur en limite de champ pendant ces 18 semaines. A 3m, 5m et 10 m du champ investigué ici, nul doute que la quantité de pesticides auxquels les riverains auraient pu être exposés aurait été encore bien plus importante et proche de celle observée en bordure de champ. Ces ZNT sont donc clairement très insuffisantes pour diminuer de manière efficace l’exposition des riverains aux pesticides pulvérisés en agriculture. »

Pour François Veillerette, « ce fait est d’autant plus préoccupant que beaucoup des substances quantifiées sont « suspectées d’être des perturbateurs endocriniens ou CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique) à des doses très faibles ».

L’association Générations Futures publiera prochainement un rapport réalisé à partir de mesures effectuées en zone viticole, et renouvelle sa demande de mises en place de ZNT d’au moins 100 mètres.