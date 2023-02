Croissance retrouvée pour la cave Robert & Marcel

E

n évoquant le bilan 2021-2022 de Robert & Marcel la coopérative qu’il dirige, Nicolas Emereau garde en tête un souvenir douloureux.

Le 4 juin 2022, un violent orage de grêle a ravagé 200 ha de son parcellaire. 10 % de la production a été anéanti. “Si on ajoute à cela, la sécheresse, on a rentré une petite récolte, en baisse de 10 % par rapport à 2021 qui était déjà, pour cause de gel, en retrait de 10 % par rapport à une année dite normale”. Soit un volume 2022 de 98 000 hl pour l’entreprise qui fédère quelque 170 producteurs entre Saumur et Bourgueil.

Historiquement vinificatrice de rouges pour la moitié de ses raisins, elle est passée à 35 %. Suivent le Crémant de Loire (28 %), les rosés (25 %) et les blancs (12 %).

Parallèlement, l’entreprise a commercialement, à nouveau progressé sur son dernier exercice clos au 31 août 2022. Il affiche 31,5 M€, en hausse de 3 %, dépassant le niveau de 2019, après avoir un recul – à 28 M€ – en 2020.

La grande distribution reste le premier marché de l’entreprise avec 58 % des volumes, suivie par l’export (26 %), avec les Etats-Unis en tête devant la Belgique, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Le CHR est en hausse (16 % des volumes) mais reste en deçà du niveau d’avant covid.

Côté nouveauté, la coopérative programme l’ouverture en avril d’un tout nouveau nouveau parcours oenotouristique au cœur de ses caves troglo. Une balade à travers la Loire, l’histoire de ses hommes, l’histoire de la bulle… avec également une activité dédiée aux enfants.

Nouvelles bouteilles

Par ailleurs, sous la marque Vignobles Edonis, la nouvelle signature de Robert & Marcel, un produit innovant et audacieux à destination des millennials va être lancé d’ici quelques semaines. Il s’agit d’un blanc et d’un rosé, issus de cépages régionaux, vinifié en sec, légèrement pétillant ou perlant, conditionné dans un flacon de 20 cl, avec capsule à vis, et avec un faible niveau d’alcool, 10 pour le blanc et 8,5 pour le rosé. Baptisée Sans pépin, ces produits sont conditionnés en pack de 4, commercialisés en grande distribution de centre-ville ou chez les cavistes. “Après avoir réalisé des tests auprès de cette cible de consommateurs, on s’est rendu compte que ce format avec une bouteille en verre transparent, leur convenait mieux qu’une canette par exemple”, précise Nicolas Emereau.