Un nouveau centre expérimental pour le Comité Champagne en 2025

e Comité Champagne a annoncé lors de Wine Paris la construction d’un nouveau centre de recherche et développement, qui sera opérationnel en 2025. Le lieu d’implantation de ce centre, qui sera basé à d’Epernay ou dans sa proche périphérie, sera connu d’ici fin mai.

« La Champagne doit relever deux défis, celui de produire plus et mieux, et celui de la désirabilité, annonce Maxime Toubart, président du syndicat général des vignerons et co-président du Comité Champagne. La création de ce nouveau centre expérimental s’inscrit dans notre volonté d’augmenter notre budget recherche. Le budget total du Comité Champagne va progressivement passer de 20 à 30 M€/an. Plus de la moitié de ce budget sera alloué à la R&D ».

De 100 à 150 salariés

Dans les cinq prochaines années, les effectifs du Comité Champagne passeront de 100 à 150 salariés. Ce centre de recherche bénéficiera d’une superficie de 40 % supérieure à celle du laboratoire actuel. Il accueillera une micro-cuverie, une grande salle de dégustation et une plate-forme expérimentale d’un hectare.