Nouvelle identité pour une image + moderne et - rustique des vins de Cahors

P

lus qu’un nouveau logo, les vins de Cahors se dotent d’« un nouvel univers graphique » explique Armand de Gérard, directeur marketing de l’Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors (UIVC). Présentée ce 13 février à l’occasion du salon Wine Paris & Vinexpo Paris, la nouvelle identité collective de l’appellation du Sud-Ouest repose sur cinq grains de raisin (voir ci-dessous) représentant chacun la main de l’artisan (par l’empreinte digitale), le cépage identitaire malbec (par la couleur bleue et un soleil), la diversité des terroirs (par des points), le cours du Lot (par son flot) et les vignes (par leurs rangs).

« C’est l’aboutissement de deux années de travail d’un collectif d’une quarantaine de vignerons, coopérateurs et négociants. Ils ont travaillé sur leur identité et l’ont exprimée » explique Armand de Gérard. Ces réflexions se sont appuyées sur une étude de marché, témoignant d’une image encore perçue comme rustique auprès des consommateurs, associant l’AOC à des vins tanniques et trop puissants. Partant d’un logo plus austère, un "Cahors Malbec" anguleux dans un rectangle en noir et blanc à la police gothique, l’UIVC aboutit à une refonte graphique plus ronde et statutaire résume son directeur marketing. Si le nom du malbec n’est plus dans l’identité de marque des "vins de Cahors", il reste un marqueur fort pour l’identité de l’appellation lotoise pointe Armand de Gérard.

Prospective

Se basant sur une plateforme de marque, cette signature graphique va être déclinée dans de prochaines campagnes de communication (cavistes, festivals…). Le collectif d’opérateurs cadurciens continue de plancher, avec des travaux prospectifs (dérèglement climatique, évolution des profils, refonte de la gouvernance de l’interprofession…).