Ce sommelier fait la promotion des vins du Sud pendant son voyage de noces

ans après leur mariage en petit comité, Baptiste Ross-Bonneau et son épouse s’apprêtent à partir en voyage de noces. « A la sortie du Covid, nous avons décidé de réaliser notre rêve de partir en Scandinavie. Nous finalisons la préparation de notre Defender 110 d’occasion et prendrons la route le 1er mars » trépigne l’ancien chef-sommelier de l’hôtel de la Cité à Carcassonne, à son compte depuis 2019.

Baptise Ross-Bonneau a prévu un espace de travail à l’arrière de son 4x4. Car son voyage sera aussi professionnel. « L’idée est de faire la promotion des vins du Sud à l’occasion de dégustations dans tous les pays que nous allons traverser, la Suisse, l’Autriche, l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, la Scandinavie et l’Estonie ».

Hormis Cabardès et Fitou, les syndicats viticoles se sont montrés peu réceptifs à ses propositions. Le sommelier a eu moins de peine à embarquer les particuliers dans son aventure. « Je vais représenter plus d’une dizaine de domaines de l’Aude, de l’Hérault, du Gard, et des Côtes-du-Rhône. Je pensais organiser des soirées groupées mais ils ont préféré l’exclusivité » détaille-t-il.

Une dizaine de vignobles partenaires

Les châteaux Ollieux Romanis, J. Laurens, les vignobles Jeanjean, Gérard Bertrand, Calmel & Joseph, le cellier des Demoiselles, le domaine de Cantalauze, Borie de Maurel, Lorgeril, la famille Fabre, Anne de Joyeuse, ou le château de Lastours seront par exemple mis à l’honneur dans l’un ou l’autre des pays. Le sommelier a également noué un partenariat avec la ville de Carcassonne.

Baptiste Ross-Bonneau a demandé à ses clients de solliciter leurs importateurs pour l’aider à organiser ses soirées découvertes. « J’ai déjà des rendez-vous dans des restaurants jusqu’au mois de juin, au Danemark. J’organiserai le reste en cours de route ».

Ce périple durera au moins 7 mois. « Une fois arrivés en Estonie, nous redescendrons gentiment par la Pologne et l’Allemagne » anticipe-t-il.