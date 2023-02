La coopérative vinicole Mailly Grand Cru mise sur la RSE

L

a coopérative Mailly Grand Cru, qui regroupe 90 adhérents exploitant 78 ha, affiche de nouvelles ambitions en s’impliquant dans la RSE. Pour orchestrer cette démarche, elle a recruté l’été dernier Elise Moreel, ingénieur ISA de Lille, qui prend en charge la RSE et le poste de responsable du vignoble.

« Notre engagement s’articule autour de trois piliers, précise Xavier Millard, directeur de Mailly Grand Cru. Le premier concerne le vignoble avec tous nos adhérents déjà certifiés HVE et VDC (Viticulture Durable en Champagne) depuis 2021. Nous avons planté 1 000 mètres de haies et nous allons aller plus loin en créant des corridors écologiques avec des plantations d’arbres et de haies. Nous sommes en train d’identifier les lieux et de choisir les espèces avec l’accompagnement du Comité Champagne. Les plantations se feront à l’automne ».

Sur la partie vignoble, Mailly Grand Cru poursuit son travail sur les méthodes alternatives, l’éco-pâturage et le travail équin.

Le second volet touche à la vinification. La coopérative mène un audit sur la consommation énergétique de ses chais avec l’Adème, dans le cadre du projet Copernic mené par le Comité Champagne.

Bilan carbone

Un bilan Carbone est également réalisé, en lien avec la BPI. Les résultats seront connus fin juin 2023. Autre projet, la coopérative travaille à l’élaboration de tonneaux issus de forêt de Mailly, appartenant aux adhérents. L’objectif est de poursuivre la préférence aux circuits courts. Actuellement, 75 % de leurs fournisseurs sont implantés dans la Marne.

« Le dernier axe concerne l’aspect social, poursuit Xavier Millard. Nous avons mis en place une convention avec l’Esat de Murigny, à Reims, avec trois à quatre personnes qui viennent travailler pendant les vendanges ou pour mettre les bouteilles en coffrets. Cette convention fonctionne bien, tout le monde est satisfait. Nous sommes également partenaires, depuis cinq ans, de l’association Stop Hunger, créée par Sodexo ».

Et pour faire rayonner la marque et faire connaître ses engagements, Mailly Grand Cru vient de recruter Léa Boun, responsable Communication.