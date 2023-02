Un simulateur de rÃ©glage des pulvÃ©risateurs viticoles

S

imuler pour réduire la quantité consommée. Tel est le principe de l'action entamée par l’EPLEFPA Bordeaux - Gironde (1). Avec ses partenaires, l'établissement annonce ce 3 février 2023 la signature d’un accord de principe permettant le développement d’un simulateur de réglage des pulvérisateurs viticoles : SIMU-PULVE. "Le projet consiste à élaborer un outil de formation numérique pour former aux réglages des matériels viticoles", décrit-il de façon générale. Mais il est surtout de "développer l’apprentissage de la prévention des risques liés à l’exposition aux produits phytosanitaires et permettre l’optimisation des performances des matériel de traitements". Dernier objectif pour l'établissement, le simulateur permettra "de mieux former sur la réduction des quantités de produits phytosanitaires utilisés et la protection des opérateurs et des riverains". Si l'on ne sait pas encore comment le simulateur va se formaliser, on peut avoir une petite idée par les partenaires du projet : le studio Nyx, qui a déjà fait l'e-Cab, simulateur de machine à vendanger, France Pulvé, marque du groupe Exel, sont dans la boucle. Les autres partenaires sont l'Université de Bordeaux, Agri Cap Conduite et la MSA.

De la machine à vendanger à la pulvérisation

Les simulateurs ne sont pas nouveaux en viticulture. Ludiques, populaires, pédagogiques, didactiques voire éducatifs, ils existent depuis le début des années 2000 et n'on de cesse dêtre améliorés et d'être de plus en plus "high-tech". De SimulCep 3D en 2004, didacticiel capable de simuler le développement d’un cep de vigne en trois dimensions, aux cabines de tracteur démontées par les Chambres d'agriculture et entourées d'écrans, à l'E-Cab du studio Nyx qui permet de se télétransporter dans la cabine d’une machine à vendanger grâce à des lunettes de réalité virtuelle et à des commandes Grégoire, en passant par le simulateur de plantation ECOSAT, programme informatique qui permet la visualisation de projet de plantation de vigne ou de palissage avant sa réalisation, les développements se succèdent. Manquait encore la pulvérisation. Et encore, c'est sans compter Farming Simulator et ses petits copains, certes très ludiques, mais moins professionnels. Simuler n'est parfois, pas jouer.

VitiREV est en marche

Quant au financement du projet, SIMU-PULVÉ est réalisé dans le cadre du programme VitiREV. Le projet VitiREV, mené par la Région Nouvelle-Aquitaine, "fédère les acteurs des territoires viticoles pour accélérer la sortie des pesticides et en intégrant des pratiques agroécologiques. Ses enjeux : produire autrement pour s’intégrer et protéger ces bassins de vie", peut-on lire sur le site de la région. Le programme VitiREV accompagne déjà plusieurs projets. Par exemple la plateforme numérique VitiDATA qui doit être créée "pour collecter et combiner les données hétérogènes comme les traitements, la météorologie, l’observation des maladies, les rendements, les démarches environnementales, la biodiversité…provenant des territoires". Autre exemple l’action DEVOPP qui permettra "de démultiplier localement l’évaluation des pratiques phytosanitaires du GDON du Libournais sera la première application expérimentale de service numérique à destination des viticulteurs".

VitiREV a été retenu dans le cadre de l’appel à projets « Territoires d’innovation » de l’Etat en décembre 2019 et bénéficie d’une enveloppe financière de 73,6 millions d’euros de la part de l’Etat sur une période de 10 ans. Au total le budget de VitiREV est de l’ordre de 240 millions d’euros (dont 200 millions en investissement dans les entreprises).

(1) ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE BORDEAUX GIRONDE