Un nouveau pulvÃ©risateur face par face chez Dhugues

A

près une première journée à la Redorte, c’est à la cave coopérative de Trèbes que le fabricant audois Dhugues a fait la promotion de sa gamme ce 20 juillet.

A côté de ses classiques pulvérisateurs aéroconvecteurs et à panneaux récupérateur, un petit nouveau, FT, pour "flux tangentiel". Présenté pour la première fois au Sitevi, Dhugues a depuis obtenu son homologation ZNT (zone de non traitement) 5 mètres.

« Il permet un traitement face par face avec un flux d’air perpendiculaire qui secoue la végétation et fait pénétrer le produit en son cœur » indique Nicolas, commercial chargé de l’animation de la matinée.

Pas de turbine hydraulique

Dhugues a opté pour une turbine centrifuge classique. « Nous avons fait ce choix pour permettre au viticulteur de jouer sur l’amplitude et de tourner à faible vitesse lors des premiers traitements ou quand il y a très peu de vent. Le réglage a également l’avantage de limiter le bruit » reprend le commercial.

La turbine du pulvérisateur n’est pas trop gourmande. « Un tracteur de 30 à 40 CV suffit. Il faut un peu plus de puissance pour trainer la cuve de 800 à 1 500 litres, mais 1 500 tours/minute suffisent ».

Avec des buses antidérive, Dhugues recommande une pression de 3 à 7 bars. « On peut monter à 10 bars sur les buses à turbulence mais on risque d’augmenter la dérive des gouttes ». Le viticulteur peut les visser ou dévisser en fonction du stade végétatif et de la hauteur du feuillage. Il les commande depuis la cabine.

Pour la démo dans une parcelle de syrah écartée de 2 mètres, le fabricant a installé des buses antidérive (350 microns) sur une descente, des buses à turbulence (130 microns) sur l’autre, et fixé le débit du pulvé à 150 litres.

Les viticulteurs ont pu se rendre compte de la différence de taille des gouttelettes, mais n’ont pas pu juger de la qualité de pulvérisation de l’appareil, faute de papier hydrosensible placé les vignes.

Aucun décrochage

Suivant la configuration des vignes, ce pulvérisateur avance classiquement entre 5 et 8 km/h. « Mais les essais que nous avons réalisés à Cognac et avec l’IFV sur le Koléos, équipé des mêmes descentes, n’ont montré aucun décrochage jusqu’à 14 km/h. La concentration de produit déposé ne bouge pas ».

Ce pulvérisateur tangentiel est vendu autour de 18 000 € pour la version 1 000 litres, sans l'option de système de débit proportionnel à l’avancement électronique (DPAE).