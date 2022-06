De nouveaux pulvÃ©s homologuÃ©s ZNT

E

lle s'allonge de mois en mois. A la faveur de ce printemps particulièrement chaud et sec, le ministère de l'agriculture publie le rafraichissement de la liste des matériels homologués ZNT. Leur utilisation conforme aux conditions d'emploi est nécessaire pour adapter la largeur des zones non traitées à proximité des points d'eau, ainsi que certaines distances de sécurité à proximité des zones d’habitation et des lieux accueillant des travailleurs lorsque le traitement est effectué dans le cadre d’une charte d’engagements de l’utilisateur.

Parmi les bleus : les pulvérisateurs équipés de descentes avec panneaux récupérateurs Aerotec du fabricant Tec Pulvérisation, Row Twin 1ers traitements de Calvet, ou encore Zen Eco de Carrarospray. Ces 3 matériels de traitement confiné et équipés de buses à induction d'air sont homologués dans la catégorie "réduction de dérive de 90 %".

Huit descentes dans le vent

Homologués réduisant la dérive de 66 % avec buses anti-dérive, apparaissent le Bliss Ecospray en mode rampes verticales face par face et jet porté, la rampe verticale uniface à jet porté du Rafal Uniface de Caffini, les SPMS Eco de Calvet, le NTA de Carrarospray, la rampe verticale uniface à jet porté Viti-Axis de Chabas, l'Astiras et le 2TR de Dhugues, la rampe verticale uniface à jet porté Optimus Uniface d'Hardi. A signaler dans cette catégorie le Wulp de Praysbee classé lui à 90 % de réduction de dérive avec toutes buses à induction d'air.

Le flux tangentiel fait sa place

Les appareils à flux tangentiel ne sont pas en reste. La liste intègre désormais les appareils réduisant la dérive de 66 à 75 % SPMS tagentiel de Calvet, l'Eidos à jet porté de Carrarospray, Les Precijet de Nicolas, les Bravo et Vector équipés en flux tangentiel Weber de Tifone et le Pro31 de Wanner.

Enfin les descentes face par face, panneaux récupérateurs et flux tangentiels de S21 équipés de buses anti-dérive améliorent leurs performances et sont classés entre 66 et 90 % de réduction de dérive. Le pulvé à flux dirigé Evolution Plus de Saher avec rampes face par face et buses anti-dérive se retrouve classé à 66 % de réduction de dérive.