La pulvérisation confinée de Bliss en avant-première chez 15 viticulteurs

l y a tout juste un an, Vincent De Rudnicki annonçait la création de Bliss Ecospray, en partenariat avec le studio Technofounders, déjà connu pour le procédé UV Boosting.

La start-up a conclu des partenariats avec quinze domaines prêts à tester sa présérie industrielle. Parmi eux, le château Lagrange, les vignobles Bardet, le domaine Boinaud, et des concessionnaires, comme Alabeurthe.

L’objectif est de peaufiner les derniers réglages, pour un début de commercialisation à l’été.

Meilleure protection de la vigne

« Nous voulons également démontrer la capacité de nos descentes à garantir la sécurité sanitaire des vignobles, en mesurant la réduction des pertes de phytos sur le sol et dans l’air, et la couverture foliaire en cœur de vigne » explique l’ancien ingénieur à l’Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (Inrae).

Bliss Ecospray, pour « Blade Low Impact Sprayer System », exploite l’effet coanda, connu dans le secteur de l’aéronautique. Ses descentes fabriquées à Saint-Nom-la-Bretèche (78) confinent les produits phytosanitaires à l’intérieur d’une lame d’air expulsé à plus de 200 km/h tout autour des buses.

La technologie est compatible avec la plupart du parc déjà présent et utilisé sur les exploitations. « Elle permet une amélioration du matériel à moindre coût ».