Les tondeuses franÃ§aises Callisto de Phenix passent chez Kubota

ubota continue ses emplettes. Après avoir pris des parts dans les détecteurs de Bloomfields Robotics, pris les manettes des pulvérisateurs espagnols Fede, investi dans TrapView, etc., la firme japonaise, au travers de sa filiale Kverneland cette fois, se lance dans les outils de désherbage mécanique et de contrôle de l'enherbement. Elle acquiert 100 % de BC Technique SAS, l’entreprise bourguignonne fabricante d'outils de désherbage mécanique Phenix Agrosystem. Celle-là même qui propose pour la viticulture le châssis de tonte et les satellites intercep Callisto pour tracteurs interlignes, chenillard ou enjambeur.

Quatre rotors sinon rien

Originales, les tondeuses Callisto sont proposées par Phenix pour pallier au désherbage du rang et de l'inter rang. Elles tondent en un seul passage avec rotation des satellites extérieurs par hydraulique simple. Elle dispose pour cela de 4 rotors dont 2 fixes et 2 satellites. Les deux centraux tondent l'interligne. Les possibilités d'attelage des Callisto est assez large puisque les tondeuses sont adaptables sur tracteur spécialisé, enjambeur, chenillard.

Dans le détail, les rotors extérieurs escamotables sont mobiles au contact entre le carter de l'outil et les ceps de vigne. Le retour en position initiale est réalisé par un ressort de rappel réglable en continu. Dans le but de proposer un bon suivi du relief et une hauteur de coupe constante, l'outil est monté sur attelage pendulaire oscillant. Deux versions sont disponibles : Callisto 670TF (sans satellites) largeur hors-tout 67cm, coupe de 61cm et Callisto 1160TS (avec satellites) largeur hors-tout 116cm, coupe de 1,10m.

Jaunes, oranges, ou rouge et vertes

Selon les dirigeants de Kubota, les machines jaunes continueront à être distribuées sous la marque Phenix. Mais elles seront également produites sous les couleurs Kverneland et Kubota, pour les réseaux de distributions respectifs des deux marques. Outre les outils Callisto, Phenix est connue en agriculture dans la fabrication de bineuses, interfaces de guidage, houes rotatives et herses étrilles. Nul doute que le savoir-faire bourguignon enrichira la R&D du groupe Kubota.