Kubota diversifie son offre viticole avec le constructeur espagnol Fede

vec l’acquisition de Fede annoncée ce mardi 26 octobre, le constructeur japonais Kubota vise la récupération de technologies de pulvérisation de précision. Pas n’importe lesquelles puisqu’il s’agit d’un spécialiste des cultures spécialisées. Or le full-liner agricole, qui produit aussi des tracteurs pour la viticulture, n’avait jusqu’ici rien en outils d’accompagnement. Avec la filialisation de Fede, la firme nippone ne débute pas seulement une diversification de son offre pour la vigne et les fruitiers. Elle mise aussi sur « le haut de gamme », notamment « des technologies déjà commercialisées » par la société ibérique, décrit le communiqué de Kubota rendu public ce 26 octobre.

Il s’agit notamment d’« un pulvérisateur intelligent et connecté qui contrôle le volume de produits phytosanitaires et le débit d'air en temps réel tout en utilisant un capteur pour mesurer précisément la hauteur de végétation à pulvériser, et un système qui gère les informations sur une carte, comme la zone à pulvériser et les quantités de produits phytosanitaires utilisées ».

Communication tracteur pulvérisateur

En intégrant Pulverizadores Fede en tant que filiale, le groupe Kubota annonce pouvoir « renforcer la compatibilité entre les tracteurs et les outils, contribuant ainsi à la réduction de l'impact environnemental et de la consommation de carburant grâce à une pulvérisation efficace qui utilise moins de produits phytosanitaires et d'eau ». Enfin, Kubota précise que Fede avec ses 50 ans d’expertise conserve son nom de marque, l'emplacement de son siège social à Valence et la direction actuelle. Pour la firme japonaise, cette acquisition est une étape dans son implication pour les cultures spécialisées. Elle affirme ainsi qu’elle « accélérera l'expansion de ses activités sur le marché des cultures spécialisées en vue de collaborer avec les jeunes entreprises dans lesquelles le groupe est impliqué ».

Adaptation au volume de végétation

Fede fabrique notamment le modèle viticole trainé pneumatique à 4 descentes pour deux rangs Tecnovid Qi 9.0. en 1 000, 1 500 et 2 000 litres pour vignes larges. Le constructeur l’équipe de sa solution H30, un système intelligent d’étalonnage en fonction de la mase végétale. Il annonce qu’avec cela il peut offrir, d’après des tests réalisés avec l’institut de recherche agro de Valence et l’université polytechnique de Catalogne une réduction de carburant jusqu’à 5 litres/heure et une réduction de la dérive d’environ 45 %. Fede fabrique aussi des atomiseurs portés et trainés avec voûtes, également pour vignes larges.