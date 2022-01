Kubota investit dans la mesure parasitaire et l'estimation des rÃ©coltes viticoles

L

es emplettes continuent. Après Fede en 2021 et Trapview en 2020, Kubota investit dans la start-up américaine Bloofield Robotics. Créée en 2018, cette jeune entreprise américaine utilise la technologie d'analyse d'images et l'intelligence artificielle pour évaluer la croissance des plantes et détecter les parasites sur les cultures de raisins, de myrtilles et d'autres arbres. Pour la firme nippone, cette alliance est en continuité avec d'autres "dans le but de fournir des solutions pour améliorer l'efficacité et la productivité de l'agriculture arboricole".

Plus précisément, les services fournis par Bloomfield Robotics utilisent l'intelligence artificielle pour analyser et évaluer les données d'image des vignes prises avec des caméras propriétaires spécialisées et proposer des méthodes de culture optimales. Ces caméras propres à la start-up peuvent être montées sur n'importe quel véhicule, quad ou tracteur, pouvant être utilisé dans les exploitations. Elles collectent des données telles que la couleur, la maturité, la taille des fruits et des feuilles pendant l'exploitation. L'intelligence artificielle traite, analyse et évalue ces données d'image pour proposer des mesures antiparasitaires et le moment optimal pour récolter les cultures.

Améliorer les rendements et réduire les coûts

In fine, les services rendus, depuis la collecte d'images jusqu'à leur analyse, "permettent aux exploitants de cultures arboricoles de prendre des mesures opportunes basées sur la détection des parasites et l'estimation durendement à un stade précoce, ce qui les aide grandement à améliorer les rendements et à réduire les coûts" indique Kubota. Cette dernière affirme enfin qu'elle va "promouvoir la transition vers l'agriculture intelligente dans les exploitations arboricoles en établissant cette alliance avec Bloomfield Robotics". En attendant, le capteur doit encore traverser l'océan atlantique. Reste aussi à connaître les modalités d'usage, via la marque, les concessions, ou un tiers.