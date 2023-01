Le juste prix des vins en vrac enflamme les débats parlementaires

Renaud

Le 21 janvier 2023 à 09:27:07

Tout le monde n?est pas Marcelin Albert . Voilà une démonstration supplémentaire que le « bon mot » la buzz est plus important que le fond. Maintenant il reste les parties de gouvernance et les interprofessions. Les premiers préfèrent rester hors sujet en pointant la profession de ce triste sir. Quand aux seconds leur incapacité d?anticipation et de proposition est avérée. Chacun préfère attendre au cas où ! Arrêtez de vous servir la soupe mutuellement. Car pendant ce temps les vignerons meurent en silence. Il y a toujours de bonnes raisons pour ne pas faire. Mais aujourd?hui L?immobilisme est coupable. Pourquoi ne pas tenter d?encadrer les productions viticoles par bassin? Que risque t on de plus ? Dont on rappeler ce que nous pesons en termes d?emploi de balance extérieure et de perception de TVA. Je ne parle plus d?image car la carte postale est bien jaunie. Alors las d?espérer que ça ira mieux demain car celui qui espère ne fait rien ? Mesdames et Messieurs les politiques agissez agissez agissez sinon ne vous étonnez pas de l?abstention grandissante.