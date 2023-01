Benjamin Haas et Thibault Gildas guident vers le bio les vins du château de Sancerre

L

a direction de l’exploitation du château de Sancerre est entre les mains de Benjamin Haas depuis le mois de mai 2022. Thibaut Gildas l’a rejoint plus récemment comme maître de chai. Ce binôme complémentaire met aujourd’hui à contribution « son expérience et ses connaissances pour accompagner le passage en bio du domaine », affirme un communiqué.

Le château de Sancerre s’est engagé dans une conversion en agriculture biologique en 2021, et compte à présent sur ce nouveau duo pour mener à bien ce virage entamé progressive « en débutant sa conversion avec les « lieux-dits », afin que les cuvées issues de ces parcelles soient les premières à pouvoir revendiquer le label bio », précise un communiqué. L’objectif de la propriété sancerroise vise à convertir l’intégralité de ses surfaces d’ici 2026, qui verra aboutir son premier millésime certifié entièrement AB.

3 nouvelles cuvées

Natif d’Alsace, Benjamin Haas a fait ses armes dans sa région d’origine avant d’exercer pendant dix ans comme chef de culture au sein d’une exploitation familiale de 18 ha où il conduira la conversion vers l’agriculture biologique. Titulaire du diplôme national d’œnologue, Thibaut Gildas a quant à lui connu plusieurs expériences dans le bordelais puis Sancerre, avant de venir prendre les commandes du chai du château de Sancerre.

Pour le nouveau binôme, 2023 verra le lancement de nouvelles cuvées terroirs et parcellaires issues des 55 hectares de vignes du château, qui couvre « les trois terroirs emblématiques de l’appellation », rappelle un communiqué. Les cuvées Terre de Caillottes et Terres Blanches viendront ainsi s’adjoindre à la déjà existante Terre de Silex, produite depuis le millésime 2017. « La cuvée du Connétable rouge, issue des plus belles baies de Pinot noir élevées en barriques pendant environ 12 mois, viendra aussi renforcer la gamme des cuvées du Connétable », précise le communiqué de la propriété.