Le bois dans tous ses états au salon Vinitech

a tonnellerie Baron sort de sa zone de confort avec le lancement du site internet Reoaked, premier marché en ligne de fûts d’occasion pour vignerons et distillateurs. « L’expertise est notre valeur ajoutée, ce n’est pas un simple site de petites annonces », assure Lionel Kreff, directeur commercial de la tonnellerie. Le vendeur, dont l’anonymat est garanti, fixe le prix de son lot en précisant la contenance, l’origine du bois et la date de fabrication de fûts, et le type de vin qu’ils ont contenu. À cela s’ajoute une commission Reoaked pour l’inspection olfactive et visuelle de 20 % des fûts du lot, choisis aléatoirement. Pour 4 € de plus par barrique, Reoaked inspecte 100 % du lot. Pour une expertise encore plus poussée, avec analyse et contrôle microbiologique (Brett, TCA et TCP), il faut encore ajouter 15 € de plus par barrique. Une fois le lot expertisé chez le vendeur, Reoaked organise livraison jusqu’à l’acheteur. Ce site est lancé en deux phases : si les vendeurs peuvent déjà s’inscrire, les acheteurs, eux, devront attendre le 5 janvier.

En attendant, il y a du neuf chez Seguin Moreau. Après trois ans d’essais, cet autre tonnelier lance sa gamme « Élément », qui apporte moins de boisé pour répondre aux attentes des consommateurs. Destinés aux vins rouges, ces fûts laisseront s’exprimer le fruité et le terroir. Seguin Moreau propose trois barriques – F1, cintrage feu/chauffe moyenne, F2 cintrage feu/chauffe moyenne +, V3, cintrage vapeur/chauffe longue – et deux sélections de grains de chêne français, fins ou extrafins. Le tonnelier conseille la chauffe V3 pour les vins concentrés et les grains extrafins pour les élevages de 18 mois ou plus. Les douelles font 27 mm d’épaisseur en vue d’un second usage sur d’autres vins et spiritueux. Et afin de réduire le bilan carbone, Seguin Moreau n’emploie que quatre cercles, principale source d’émission carbone des barriques. Il faut compter entre 850 et 900 € pour une barrique de la gamme Élément.

Barrique Element de Seguin Moreau (Crédit photo C. Faimali)

Sur le stand du groupe Charlois, de nombreuses personnes ont pu constater la simplicité du nouveau système de bâtonnage conçu par l’Atelier du Foudrier : elles n’avaient qu’à tourner une manivelle pour l’actionner ! Adaptable sur n’importe quel foudre, une hélice oblongue posée au fond, remet les lies en suspension et en douceur dès qu’on tourne la manivelle. Ainsi, ce système limite les risques d’oxydation et protège les arômes fermentaires. Le temps de bâtonnage est estimé à environ une minute et un contrôle visuel peut être effectué grâce au remontage du vin dans la bonde. Ce système est déjà sur le marché à un prix compris entre 3 500 et 4 000 €.

Nouveau système de bâtonnage des lies sur le stand du groupe Charlois (Crédit photo A. Bimont)

Pour ceux qui choisissent d’utiliser les douelles, Vivelys a présenté sa nouvelle douelle Boise #20.HD Haute Définition. Fruit de trois ans de recherche, elle apporte de façon répétable, volume, sucrosité et longueur en bouche avec un profil moka et toasté. Elle s’utilise entre 1 et 2 douelles/hl sur rouge et chardonnay, moitié moins sur les autres vins blancs. Toutes les douelles sont 100 % PEFC, en chêne 100 % français, torréfiées à l’énergie solaire. Un positionnement haut de gamme, pour un prix de 14,70 € l’unité.

Vivelys a présenté sa nouvelle douelle Boise #20.HD Haute Définition (Crédit photo Vivelys)

Les copeaux peuvent également servir à masquer les phénols volatils dans les vins finis : c’est ce que propose Oakwise avec son nouveau blend « Phi ». Cet assemblage de copeaux vendus par sac d’infusion de 10 kg s’ajoute à la dose d’1,5 à 2,5g/l. Pour garantir une efficacité maximale, il doit être utilisé entre 15-16°C, c’est-à-dire en fin de vinification ou au printemps.

Christophe Chavancy, directeur opérationel Oakwise Europe et Vincent Maestri, consultant (à droite) (Crédit photo C. Faimali).

Ce mélange masque les déviations organoleptiques de type "écurie" ou "gouache", tout en apportant la sucrosité et la rondeur nécessaires pour atténuer la sécheresse qui accompagne ces défauts. La durée de traitement varie entre six et huit semaines. Un brassage doit être réalisé une fois par semaine. « Ce blend fonctionne également sur le goût de souris », avance l’œnologue Vincent Maestri, mais ne dispense évidemment pas d’un traitement en amont (filtration tangentielle, chitosan, …). Le coût d’utilisation est compris entre 2 et 3 €/hl.