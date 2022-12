-7 % de visiteurs pour le salon Vinitech 2022

D

u mardi 29 novembre au jeudi premier décembre, le salon Vinitech Sifel a comptabilisé 41 934 entrées au parc des expositions de Bordeaux. Soit une baisse de 7 % des visiteurs par rapport à la dernière édition, qui accueillait 44 937 professionnels en 2018 (stable par rapport à 2016), et à l’objectif de 45 000 visiteurs en 2022 fixé par l’organisateur Bordeaux Events And More (avec 900 exposants initialement visés, ils étaient 750 sur deux halls). Alors que les retours qualitatifs des exposants sont globalement positifs, il s’agit quantitativement d’« une très belle édition de reprise » après la digitalisation de l’édition 2021 pour cause de crise covid indique l’organisation à Vitisphere.

Par rapport à la concurrence, le salon Vinitech se place au-dessus du dernier salon SIMEI de Milan. Se tenant désormais les années paires, l’évènement italien a réuni 30 000 visiteurs pour 480 exposants ce mois de novembre 2022, soit des baisses de 10 % de fréquentation et 4 % de stands par rapport à 2019 (avec 33 000 visiteurs pour 500 exposants). Avec ces chiffres, le Vinitech reste en deçà du salon Sitevi de Montpellier, qui a réuni 935 exposants pour 51 000 visiteurs en 2021, soit -15 et -12 % par rapport à l’édition 2019 (1 100 exposants pour 58 000 entrées).

RDV en 2024

La prochaine édition du Vinitech-Sifel se tiendra du mardi 26 au jeudi 28 novembre 2024.