Classement CMR1 pour le dimethomorphe, antimildiou de la vigne

Il y a du changement concernant les produits phytosanitaires : le dimethomorphe (DMM) vient d’être classée CMR (cancérogène, mutagène, toxique) de catégorie 1 » annonce la dernière newsletter de l’association Terra Vitis.

La base de données CMR de l’Institut national de recherche et de sécurité confirme l’ajout de la mention de danger « H360 F: peut nuire à la fertilité » à la substance active.

Le cahier des charges de Terra Vitis, comme le nouveau référentiel HVE interdisant les phytos classés CMR 1, les viticulteurs désirant ses certifications ne pourront donc plus utiliser les produits qui la contiennent.

C’est le cas du Resplend, Lingot, Coach Plus, Optimo Tech, Forum Top, Grip top, Zampro Max, Calgary, Sphinx Extra...

Ces produits sont tous signé BASF. Depuis de nombreuses années, la firme a combiné le DMM, tout premier représentant de la famille des dérivés de l’acide cinnamique, à d’autres substances multisites pour « créer une gamme de produits d’une grande efficacité contre le mildiou qui permettent une gestion durable des modes d’action ».

Un bon anti-mildiou

« Le dimethomorphe interfère avec l’assemblage des polymères constitutifs de la paroi cellulaire fongique. Il agit sur les oomycètes et est capable de bloquer le mildiou à différentes étapes de son cycle » détaille la firme, ajoutant qu’il est très résistant au lessivage.

« C'était un des CAA les plus utilisé » témoigne Eric Chantelot, directeur du pôle Rhône-Méditerranée de l'Institut français de la vigne et du vin (IFV). « Les viticulteurs ne se retrouvent pas encore dans une impasse technique mais perdent à nouveau un produit efficace permettant de lutter contre l'apparition de résistances. A part deux mélanges de CAA et de cuivre, tout ce qui leur reste est associé à du folpel et donc CMR2 » ajoute-t-il.

Les livraisons en cours de DMM intègrent déjà le nouveau classement. Les distributeurs ont jusqu’au 17 juin 2023 pour écouler leur ancien stock et les viticulteurs jusqu’au 17 juin 2024 pour l’utiliser.