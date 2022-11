Les surprises technologiques du salon Eima 2022

I

ncontournable pour la filière viticole, la salon Eima 2022 livre une fois de plus de belles nouveautés produits high-tech. Tour d'horizon de quelques-une d'entre elles présentées du 9 au 13 novembre au parc des expositions de Bologne.

Tracteur électrique Goldoni Keestrack

Keestrack donne une nouvelle dimension à Goldoni. La société belge, qui s'était emparé de la fabrication italienne en mars 2021, présente sur le stand aux couleurs Goldoni le premier prototype de tracteur électrique du groupe, le B1E. Silencieux et sans émissions, tout de jaune et noir vêtu, il se retrouve doté de 5 moteurs électriques (traction, PDF, hydraulique notamment) pour une autonomie de 4 à 6 heures en fonction des tâches. Sa largeur ne dépasse pas 1,3 m. Sa puissance est de 35 kW, soit environ l'équivalent de 58 ch. La marque assure qu'il se charge en moins de 3h. Avantage : il recharge ses batteries lors des descentes. Autre gros lancement, le Q100 à l'essieu arrière chenillé. Puissant, ce tout terrain délivre 102 ch grâce à un bloc 4 cyl. de 2,9 l. Le train arrière à chenilles est une option. Des tests sont encore en cours pour une commercialisation à l'été 2023.

Carrarospray présente un robot chenillard de pulvérisation

La robotique envahit les allées. A l'instar du rover MK1 de Carrarospray. Il s'agit d'un petit robot de pulvérisation sur chenilles, lui aussi électrique. Il porte 2 X 6 porte-buses sur panneaux tangentiels aux commandes intégrées. D'abord imaginé pour évoluer dans les allées de serres ou pépinières, il pourra trouver d'autres usages, pourquoi pas en milieu ouvert. Dans tous les cas, Carrarospray montre qu'il maitrise la technologie !

Robot UV Icaro

Comme annoncé, le robot hybride diesel-électrique Icaro X4 fait le show ! Et on sait plus à son sujet. Cet engin autonome d'1,7 m de large et 2,98 m de haut panneaux ouverts traite la vigne aux flashs UV. Caméras et lidars assurent son déplacement avec l'appui de GPS RTK. Le robot progresse à une vitesse de 3 à 4 km/h maxi. Des sorties d'ozone sont prévues dans le but affiché d'améliorer le traitement. Le dernier panneau UV supérieur est optionnel. La commercialisation a démarré. Son prix atteint les 165 000 €.

Bertoni : l'outil 3 en 1

On avait eu un aperçu lors d'Enovitis cet été 2022. Cette fois, le projet revient mais avec une diversification des partenaires et des équipements. Les combinés présentés à Eima comprennent pulvérisation et rognage, pulvérisation et effeuillage et le triplé pulvérisation, écimeuse Ero et effeuilleuse Olmi. Tout cela en deux rangs complets. Le châssis - cuve est le modèle Arcobaleno.

ID-David : joystick connecté

Sur son stand, l'équipementier ID-David propose un nouveau joystick qui intègre un écran. On retrouve dessus quelques informations comme le temps d'utilisation, le régime moteur de l'outil et la tension du branchement. Il est compatible avec tous les outils ID-David, un seul suffit. Il est aussi possible de s'en servir pour programmer certains réglages, comme par exemple la fréquence du déclenchement de la ventilation réversible du refroidissement de centrale hydraulique.

Enfin clin d'oeil franco-italien : chose dite, chose faite, après l'annonce survenue cet été, les robots Bakus sont déjà sur le stand de Same - Deutz-Fahr !