Une ouverture très prudente à l'irrigation des vignes

Des domaines sont prêts à tester des apports « homéopathiques » d’eau en post-vendanges et au plus tard jusqu’au 1er mai. « Toute la profession soutient cette initiative, poursuit Elsa Matrot. Nos vignes dépérissent. Le 161-49 décroche de manière inexplicable depuis 2003. C’est un désastre. On ne peut pas laisser notre vignoble comme ça. C’est une question de survie du végétal ! »

ne seule demande d’arrosage en 2019, trois en 2020, seize en 2022 : de plus en plus de vignes souffrent de la sécheresse à Pessac-Léognan. En 2016, cette appellation bordelaise a été la première de sa région à modifier son cahier des charges pour autoriser l’irrigation de ses vignes, « en cas de sécheresse persistante ». Toute demande doit être adressée au syndicat viticole avec la localisation de la parcelle et photos à l’appui.

En Beaujolais, « le manque d’eau devient régulier. En 2022, il a amputé la récolte de 25 à 50 % selon les secteurs », signale Jean-Pierre Rivière, vigneron à Lachassagne, dans le Rhône, et président de la Sicarex Beaujolais, l'organisme local d'expérimentation qui travaille avec l'IFV. La profession envisage donc d'autoriser l'irrigation pour pallier cette évolution du climat. « On peut imaginer un réseau alimenté par la Saône ou des retenues collinaires partagées. Culturellement, ce ne sera pas choquant car l’irrigation est déjà pratiquée par d’autres secteurs. Mais ce sera compliqué, long et coûteux », prévient Jean-Pierre Rivière. Avant de trancher, l’interprofession et les ODG ont demandé un essai. Depuis cette année, la Sicarex et l'IFV testent des apports d'eau sur une parcelle de gamay de quatre ans, sur le porte-greffe SO4 et dans un terroir granitique peu profond à Blacé, dans le Rhône. « Nous avons effectué deux apports de 10 litres par cep, l'un fin juillet et l'autre début août », détaille Jean-Yves Cahurel, ingénieur de l’IFV chargé de l’essai qui doit encore traiter les résultats de cette première année. Et qui prévient : « Il faudra au moins trois campagnes avant de tirer des conclusions. »