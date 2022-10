David Morin remporte le titre de meilleur caviste de France

C

aviste à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), David Morin (38 ans) s’est imposé face à sept autres finalistes durant les épreuves du Concours du Meilleur Caviste de France, organisé par le Syndicat des Cavistes Professionnels (SCP) ces dimanche 16 et lundi 17 octobre au Grand Hôtel d’Avignon (Vaucluse). Ayant remporté le bronze en 2020, le caviste francilien indique dans un communiqué avoir relevé le défi d’une préparation conséquente : « notre métier évolue constamment, on doit apprendre tous les jours, se remettre le nez dans les livres, revoir les législations. Avec le concours, c’était le moment de se remettre en selle ! » De formation viticulture-œnologie, comme il l’indiquait en 2020 à Terre de Vins (partenaire du trophée), David Morin s’est installé en 2018 à Villiers-sur-Marne.

Pour cette cinquième édition*, le concours professionnel a départagé 43 qualifiés (membres du SCP), qui ont été présélectionnés en ligne en mai, puis se sont départagés en septembre (épreuves théoriques et pratiques). Après de nouvelles épreuves de connaissances, de dégustation et d’accueil (un client mystère est venu dans chaque cave finaliste), le podium 2022 est complété par Alexis Zaouk (La Cave d’Alex à Nanterre) et Laëtitia Gautheron (Le Vingt-Deux à Montreuil). Le titre de meilleur jeune caviste (de moins de 30 ans) est décerné à Léa Perret (cavistes Nicolas des Jacobins à Lyon).

Métier de proximité

Cette finale était parrainée par la comédienne Julie Gayet, qui indique dans un communiqué que « comme les petits libraires, les cavistes dispensent un conseil fondamental pour aiguiller le client. L’un comme l’autre sont les promoteurs de la découverte de pépites, qu’il s’agisse d’auteurs ou de producteurs de vins ou alcools. Je ne connaissais pas le Concours du Meilleur Caviste de France, je trouve que c’est une excellente initiative pour défendre ce métier de proximité et les compétences qu’il nécessite, que ce soit en termes de connaissances, de conseil ou de lien humain. »

* : La première édition date de 2014 (remportée par Stéphane Alberti, suivi en 2016 par Philippe Schlick, en 2018 par Cyril Coniglio, en 2020 par Matthieu Potin). Un titre de "Meilleur Caviste de France Honoris Causa" a été décerné à Patrick Jourdain, le président du SCP.