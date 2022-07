En Alsace, les apéros gourmands de la famille Lutz font le plein

A

Bourgheim, dans le Bas-Rhin, le domaine de Carole et Rémy Lutz est à l’écart de la route des vins d’Alsace. Pourtant, leur apéro gourmand cinq vins, cinq mets fait le plein ce 8 juillet avec vingt-six inscrits ! Et encore, Carole a dû refuser du monde en toute fin d’après-midi. « Habituellement, nous avons de la place pour ceux qui se décident au dernier moment. Mais là, nous étions vraiment complets », soutient-elle.

Mélody et Yann arrivent les premiers peu après 19 heures avec Lou, 8 mois. Ils occupent une chambre d’hôte à deux pas de là. Dès leur arrivée, ils ont aperçu l’affiche annonçant la soirée sur le chevalet placé devant l’entrée du domaine et se sont inscrits. « Nous aimons bien le vin et les choses simples », lancent-ils. Pour leur part, Sabine et Christophe ont pris date il y a un mois en passant devant le domaine à vélo. Il y a aussi le groupe de Lucien, ami de soixante ans de Roland, le père de Rémy, et les voisins d’en face venus à onze, en famille ! Plus deux groupes de trois et quatre personnes qui ont appris l’événement via Facebook et Instagram.

Mélody, Yann et leur bébé (ici avec Rémy) sont arrivés les premiers (photo Marie Faggiano)

« Pour nous, les réseaux sociaux sont un véritable plus, explique Carole. Le confinement a décuplé leur impact. Ils renforcent l’information que nous diffusons par mail aux propriétaires de gîte et aux restaurateurs et par les flyers que nous déposons dans les boîtes aux lettres et les commerces du village. Cette formule plaît car elle se rapproche des afterworks. Elle touche des habitués mais aussi des gens que nous ne connaissons pas. »

La météo est de la partie

Comme la météo est de la partie, l’apéro se tient dans la grande cour du domaine, à l’ombre d’un tilleul tricentenaire et de l’avancée de toit du hangar qui sert, entre autres, au stockage des bouteilles. Carole et Rémy ont mis deux bonnes heures à préparer les lieux en y dressant tables et bancs.

Déjà 19 h 20. L’apéro gourmand commence par un kougelhopf salé maison, accompagné de deux crémants – un rosé et un 100 % chardonnay –, « une nouveauté », précise Rémy, tout en faisant le tour des groupes. « Je l’ai lancé à la Pentecôte. J’avais ce projet depuis cinq ans, mais il a été retardé par un épisode de gel. »

Carole sert un Crémant 100 % chardonnay (photo Marie Faggiano)

La conversation tourne autour de la grêle tombée fin juin, du stress hydrique, de la date probable des prochaines vendanges… La première bouteille de blanc ne tarde pas à être vide. Le rosé le rattrape vite. Avant d’aller plus loin dans la soirée, Rémy invite à une visite de la cave. La moitié des convives le suit pour l’écouter passer en revue toutes les étapes de la vinification, d’abord au vendangeoir puis dans sa cave de 1696 « où tous les fûts en chêne servent régulièrement ».

20 h 30 : les choses sérieuses commencent

Il est 20 h 30 quand les choses sérieuses commencent car plus qu’un apéro gourmand, c’est plutôt un apéro dînatoire que les vignerons ont organisé. Après le kougelhopf, Carole, aidée par Camille son aînée, sert une cassolette de légumes et feta à l’huile d’olive. Et Rémy, un riesling lieu-dit Mittellaeng. « Le réflexe, c’est de choisir un rouge pour accompagner un fromage frais. Mais la fraîcheur de ce blanc sec se marie bien avec cette composition. Avec un fromage plus corsé, on peut penser à un gewurztraminer », fait-il remarquer.

Carole, aidée par Camille son aînée, sert une cassolette de légumes et feta à l’huile d’olive (photo Marie Faggiano)

Un pinot noir rosé accompagne le plat suivant : une focaccia garnie de tomates confites, jambon serrano et pesto. Tous saluent la fraîcheur et la légèreté de ce vin. Après le rosé, on passe à un pinot noir 2019 élevé en barrique associé à un pan bagnat à l’effiloché de bœuf sauce béarnaise. « C’est un vin qui nécessite une matière première corpulente. C’est pourquoi je n’en ai pas produit en 2021 », commente Rémy. En le servant, il attire l’attention de ses convives sur le fait que c’est l’un des quatre vins de sa nouvelle gamme Lutz’ik. « Nous jouons avec notre nom pour faire penser à “lustig” qui signifie “joyeux” en alsacien et à “loustic” qui fait référence à nos trois enfants », explique-t-il, souriant. Pour marquer le coup, l’étiquette instaure un « changement radical ». Elle est illustrée du majestueux tilleul qui ombrage la cour, les racines en haut, la cime en bas. Il remplace l’ancienne, plus traditionnelle, qui reprenait la maison familiale à colombage. « L’arbre à l’envers, c’est original », apprécie Enzo, de la tablée des voisins. « Cela me donne envie d’acheter la bouteille pour l’offrir », renchérit Karin, venue de Suisse avec Franck, son mari.

Sortir des sentiers battus

Dernier plat salé : des nouilles chinoises aux crevettes. Les Lutz ont décidé de l’accorder avec un klevener de Heiligenstein 2020. Ce cépage est un cousin du gewurztraminer. La cuvée est un peu sucrée. Vincent et Marie-Christine trouvent ce choix hardi. « Oui, ce millésime est un peu plus rond que d’habitude. Il ne va pas avec tout. Mais avec un plat relevé et parfumé, comme un tajine, voire une paella, pourquoi pas », argumente Rémy, sans justifier davantage l’association qu’il propose. « L’idée de l’apéro gourmand est justement de sortir des sentiers battus et de proposer des accords auxquels on ne pense pas », rappelle Carole.

Au dessert, la charlotte aux fruits rouges combinée au riesling vendanges tardives 2015, riche et acidulé, met en revanche tout le monde d’accord ! Il est 22 h 15 et cela met aussi un point final à la dégustation. Avec chaque plat, le couple a servi deux bouteilles. Tout le monde a apprécié, personne n’a recraché !

L'important est de créer du lien

L’apéro gourmand est à l’origine une animation imaginée par le Synvira, le Syndicat des vignerons indépendants d’Alsace. Ce dernier préconise cinq vins et cinq bouchées sur une durée de deux heures environ. Mais chaque domaine reste libre d’adapter la formule. « Dans notre cas, cela s’approche d’un repas. Et nous ne nous mettons pas de durée. Certaines personnes sont déçues quand on termine trop tôt. À nos yeux, l’important est de créer du lien », avouent Carole et Rémy.

À la tablée familiale, Jean apprécie de jouer les prolongations. « Associer gastronomie et vins d’Alsace, chapeau ! Je leur mets 20 sur 20 », décoche-t-il. « Passer une soirée en compagnie de bons amis avec de bons vins, que vouloir de mieux ? », ajoute Didier, qui a déjà quatre apéros gourmands à son actif chez d'autres viticulteurs. Attablé à côté de lui, Emmanuel demande s’il est possible d’avoir un gewurztraminer. Rémy débouche une bouteille de sa cuvée prestige. « Exceptionnel ! », lâche Emmanuel.

Surpris du rapport qualité-prix

Franck se lève pour rejoindre le bar. Il a envie de goûter un sylvaner. « J’ai toujours bien aimé ce cépage. Cette cuvée tradition me plaît », dit-il après avoir dégusté. Il en prend un carton, plus un de rosé et un de crémant rosé. Il se dit « très surpris du rapport qualité-prix ». Au domaine Lutz, les gammes tradition, terroirs et le crémant ne dépassent pas les 9 € la bouteille. Le vin le plus cher, une sélection de gewurztraminer grains nobles, coûte 18 € le col de 50 cl.

En fin de soirée Franck et Lucien ont souhaité déguster un sylvaner (crédit photo Marie Faggiano)

Christophe s'attarde à la tablée familiale avant de repartir. En sortant du caveau, il a posé devant lui deux cartons dont un de klevener « dont il ne se souvenait plus qu’il était aussi bon ». Deux tables plus loin, Natacha, Marie-Christine et Vincent repartent avec cinq cartons de rosé, de crémant chardonnay et de pinot noir. « On était de toute façon venus pour acheter », commentent-ils. Les commandes s’enchaînent, au point que Rémy est obligé d’habiller en hâte à la main quelques bouteilles en attente de leurs nouvelles étiquettes.

Rémy habille à la hâte quelques bouteilles (photo Marie Faggiano)

L'objectif : séduire une nouvelle clientèle

À 23 h 30, Carole et Rémy ont écoulé 111 bouteilles pour un chiffre d’affaires un peu supérieur à 700 €. À cela s’ajoutent les 25 € par personne pour la soirée. « Cette somme couvre la facture du traiteur, un peu le vin, le kougelhopf et le café. Faire de l’argent avec cette prestation n’est pas notre but. L'objectif est davantage de faire la promotion de notre domaine et de séduire une nouvelle clientèle », déclare Carole.

Objectif atteint. Mélody et Yann s'éclipsent en promettant de repasser le lendemain. Sabine et Christophe, les cyclistes, assurent qu'ils vont revenir en voiture pour charger quelques cartons. Emmanuel, amateur de gewurztraminer, convient d’un rendez-vous pour une dégustation personnalisée « mercredi ou jeudi prochain en fin d’après-midi ». Sur le pas de la porte du caveau, Claudine, l’épouse de Lucien, se renseigne sur le prochain apéro gourmand au domaine. « Ce sera le 5 août ! Avec les plats du monde pour thème », lui indique Carole. Claudine et Lucien ont déjà prévu de revenir avec un couple d’amis.