Pourquoi les vignerons ne sont pas la priorité du fonds de solidarité aux agriculteurs grêlés

D

évastateur, le moins de juin a vu les orages de grêle se succéder sur le département girondin : 14 000 hectares de cultures ont été touchées de la Pentecôte au terrible 20 juin : « maraîchage, fourrage, vigne, forêt, céréales, légumes de plein champ, vergers » liste dans un communiqué la Chambre d’Agriculture de Gironde (CA33). Pour « intervenir rapidement auprès des plus touchés et fédérer les initiatives publiques et privées », la chambre lance « un fonds de solidarité exceptionnel destiné à ceux dont la trésorerie ne permet pas de faire face aux premiers travaux suite aux sinistres ». Une cagnotte ouverte aux aides de la région, du département, des syndicats agricoles... Comme l’ajoute la CA33, « la priorité porte aujourd’hui sur les éleveurs, qui doivent trouver des solutions pour assurer l’alimentation de leurs troupeaux. Les maraîchers également, dont les installations ont été pour beaucoup détruites. Et bien entendu les viticulteurs, dont certains étaient déjà dans une situation économique très fragilisée. »

Alors que le vignoble bordelais demande de l’aide face aux multiples difficultés qu’il subit depuis des années (commerciales, géopolitiques et climatiques), la CA33 répond d’abord aux appels au secours des éleveurs et maraîchers ne pouvant reprendre d’activité faute de fonds. « L’objectif est d’agir rapidement sur la situation des éleveurs et maraîchers qui sont à risque immédiat. Ils ne peuvent pas attendre le versement d’hypothétiques aides de l’état » explique Thierry Mazet, le directeur de la CA33, ajoutant que le fonds « ne vise pas la récolte de millions d’euros. L’enjeu est sur la réactivité et la rapidité pour des gens dans la peine. Il se peut qu’il y ait des viticulteurs parmi eux. »

Effets décalés dans le vignoble

« En viticulture, les conséquences [des aléas climatiques] ne se perçoivent pas sur le moment, mais dans la période de vente des produits, dans un à deux ans. Et ce n’est pas le même type de montants » ajoute Jean-Louis Dubourg, le président de la CA33, rapportant que ses services ont « identifié des agriculteurs de taille modeste qui ne sont pas assurés et assurables (pour cause de règles sur les hauteurs de serres par exemple en maraîchage). Il n’y a pas besoin d’efforts immenses pour les sortir d’affaire (achat de plants, de matériels de serre…). »