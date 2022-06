La cave de Beblenheim veut cesser d’être discrète !

C

e 16 juin, les adhérents de la cave de Beblenheim invitaient leurs acheteurs à découvrir leur vignoble, leurs vins et leur équipe dirigeante. Un événement également lié au soixante-dix ans d’un metteur en marché jusque-là plus discret que ses trois plus grandes consœurs*. « Les temps changent. Nous ressentons la nécessité de nous appuyer sur une marque forte. L’objectif est de combler son déficit de notoriété afin de pouvoir mieux négocier avec nos acheteurs » résument Mathias Schneider, président, Philippe Wiederhirn, directeur général et Bernard Wagner, directeur commercial. La priorité sera donnée à « Cave de Beblenheim » au détriment de marques souvent propres à une enseigne de la grande distribution comme baron de Hoen chez U ou à un type de clientèle, tel Heimberger destinée aux particuliers. « Il n’y a pas d’objectif chiffré mais la volonté de clarifier l’offre » poursuit Philippe Wiederhirn. « Nous proposerons une gamme transversale pour toutes les enseignes » complète Bernard Wagner.

Nouveau logo, nouvelle signature

Avec 530 hectares, 175 apporteurs tous au moins certifiés HVE et 46 salariés, la cave est sur un rythme de vente de 6 millions de bouteilles par an, dont 2 millions de crémant. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 21 M€ en 2021 dont 39 % à l’export, principalement en Suisse, Pays-Bas et Etats-Unis. En métropole, ses vins sont écoulés aux deux tiers en grande distribution et pour un tiers aux particuliers, restaurateurs et grossistes. Sur cinq mois à fin mai 2022, la cave progresse de 5 % en volume et de 12 % en chiffre d’affaires. Cet été, elle engage sa première mue en adoptant un nouveau logo. Des cercles tracés à la main et une empreinte dorée symbolisant le Sonnenglanz (traduisez « éclat du soleil »), le grand cru de la commune, sont désormais signés par un slogan « depuis 1952, créateurs de vins plaisirs ».

* : Wolfberger, Bestheim et Alliance Alsace.

La nouvelle identité sera déclinée de manière spécifique pour le marché des particuliers d’une part de la grande distribution, d’autre part.