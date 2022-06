Nouvelle levée de fonds de 2 millions € pour MyBacchus

A

près avoir levé 700 000 € en 2021, la start-up nantaise MyBacchus, créatrice de la bonde connectée ou du densimètre connecté Densios, « confirme son essor avec une levée de 2 millions d’euros », annonce un communiqué. Alors qu’elle a intégré « de belles maisons vinicoles en France », la société nantaise fondée en 2018 a maintenant l’ambition « d’accélérer son développement sur le territoire français et à l’international », poursuit le communiqué.

Grâce à un tour de table mené par Demeter Investment Managers (via son fonds VitiRev Innovation, dédié à la transition écologique du secteur viti-vinicole), d’autres investisseurs ont abondé au projet né de l’imagination d’Alexandre Ermenault, fondateur de MyBacchus. Atlantique Vendée Innovation (fonds du Crédit Agricole Atlantique Vendée), Holnest, et des investisseurs privés (Antoine Garnier et Sophie Pallas) se sont joints à l’aventure, ainsi que les investisseurs historiques Pays de la Loire Développement (géré par Sodero Gestion) et Bamboo, qui continuent de soutenir la croissance de l’entreprise.

Pilotage et suivi automatisés

Fin 2020, tous les produits à destination des domaines vinicoles de My Bacchus ont été groupés sous la marque Onafis. « Onafis ouvre la voie de l’efficience en chai en réduisant fortement les consommations en énergie ainsi que l’investissement en temps, argent et matériels nécessaires aux contrôles usuels », retrace un communiqué. Les outils développés par MyBacchus accompagnent les vignerons dans le pilotage et la surveillance du suivi de l’évolution des vins de la fermentation jusqu’à la fin de l’élevage.

Ce nouveau financement va permettre de renforcer et structurer l’équipe actuelle de 6 personnes, tout en poursuivant les activités de recherche et développement. « Cette levée de fonds nous donne les moyens de notre ambition à automatiser avec intelligence des actions aujourd’hui sans valeurs ajoutées et répondre aux sollicitations sur tout le territoire français et à l’international. Je veux que My Bacchus soit le leader des solutions intelligentes pour des chais écologiques et des vins de qualités maitrisées », appuie ainsi Alexandre Ermenault par communiqué.