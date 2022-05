Dans le vignoble de Chablis, une fleur qui sent bon l'optimisme

«

On prend jusqu’à 2 à 3 feuilles par jour, on court partout pour relever le végétal dans les temps ! » François Ménin, chef de culture au domaine William Fèvre, ne s’attendait pas à une telle explosion dans ses 80 hectares de chardonnay, à Chablis. Ce début de millésime lui « rappelle 2020 ». Il n’est pas le seul. «En début de saison, la vigne était légèrement en retard. Maintenant, on a une dizaine de jours d’avance. Tout s’est précipité», détaille Guillaume Morvan, de la chambre d’agriculture de l’Yonne. Résultat : un vignoble en fleur « à plus de 10 % » ce mercredi 25 mai.

Le conseiller viticole aborde cette période clé avec optimisme. « A priori, les conditions sont plutôt bonnes. On est revenus à des température normales, et on devrait éviter la contrainte hydrique grâce aux 15 à 40 mm de pluie tombés ces derniers jours. » Un soulagement dans cette AOC que la sécheresse commençait sérieusement à inquiéter. « Les trois premières semaines de mai, on a eu seulement 4 mm sur le vignoble de Chablis. On avait l’impression d’avoir des sols de juillet. Pour rentrer les outils de travail, ça devenait compliqué», relate François Ménin, qui précise : « les vieilles vignes ne montraient pas encore de symptômes, mais les plants commençaient à souffrir ».

Sortie de grappes : la bonne surprise

Du côté des inflorescences, les sorties se sont avérées plus généreuses que prévues, après des gelées sévères en avril. « On a eu des gelées noires, jusqu’à - 8 degrés, avec de l’humidité. On craignait des dégâts comparables à ceux de 2021. Mais on a été agréablement surpris », rapporte François Ménin. Guillaume Morvan abonde en ce sens. «Une partie des bourgeons qui étaient dans le coton n’a finalement pas gelé. Et les contre-bourgeons se sont révélés assez souvent fertiles. Il reste encore des parcelles très touchées, qui ne feront pas le rendement, mais dans l’ensemble la situation est meilleure qu’en 2021 ».

Le point à surveiller désormais : l’oïdium. « Le temps lui est très favorable », prévient Guillaume Morvan. Ainsi, « il est possible que les symptômes apparaissent dans les 10-15 prochains jours. Il faudra être très attentif ». Mais pour le reste, « on est pour l’instant tranquilles ». Une respiration que Chablis attendait depuis longtemps.