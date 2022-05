Portel-des-Corbières obtient le prix 2021 de la préservation du patrimoine viticole

L

e 20 mai dernier, l'Association nationale des élus de la vigne et du vin (Anev) a remis le prix national 2021 de la préservation du patrimoine viticole à la mairie de Portel-des-Corbières, dans l’Aude. C’est son projet "La vigne de l'école : initiation au métier de vigneron, de la taille à l'embouteillage" qui a été retenu par le jury de l’Anev, pour la 12ème édition d’un prix récompensant « depuis 2007 la collectivité ayant le mieux œuvré, au cours de l’année écoulée, pour la défense et la promotion du patrimoine culturel lié à la viticulture », valide un communiqué.

Après une pause en 2019 et 2020, l’Anev a pu reprendre cette année l’organisation de ce prix, marqué par la transition vers un nom plus indicatif de l’action qu’il récompense. Le prix René Renou est donc devenu le prix national de la préservation du patrimoine viticole. Onze candidatures ont marqué le renouveau de cette édition, « avec des projets aussi divers qu’un musée de la vigne et du vin, une régie agricole municipale ou encore un projet de reconquête foncière », abonde un communiqué.

Culturel et transmissif

Mettant à l’honneur un projet culturel local en prise directe avec sa jeunesse, le jury de l’Anev a récompensé cette commune des Corbières « permettant à ses jeunes de découvrir le métier de vigneron et s’imprégner de l’histoire viticole du village, à l’heure où la question du renouvellement générationnel des viticulteurs devient prépondérante à travers les vignobles de France», poursuit un communiqué.

Depuis 2003, la mairie de ce village met à disposition des écoliers portelais une petite parcelle de vignes, dans le but de les initier au métier de vigneron. Chaque rentrée scolaire, les élèves de CM2 commencent par les vendanges de cette vigne dédiée, avant d’aller assister au pressurage du raisin auprès d’une cave particulière du village. Le jus de raisin obtenu est ensuite pasteurisé puis mis en bouteilles sous l’œil attentif des apprentis vignerons, avant d’être vendu au profit de l’association Loisirs Sports Ecole du village. En fin d’hiver, les élèves s’initient également aux opérations « de pré-taille et taille avec l’aide des aînés du village, participant à la compréhension du cheminement du bourgeon à la grappe, et plus globalement du travail effectué dans les vignes », ajoute un communiqué.

Incarné par l’implication des anciens du village, des élus et de la professeure des écoles, le jury met en valeur cette année un projet à caractère intergénérationnel et transmissif, essentiel pour la promotion du patrimoine culturel des villages à vocation vigneronne qui jalonnent le territoire.