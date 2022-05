E

t de huit régions d’adhésion pour l’Union des Œnologues de France ! En plus des sept bassins viticoles français*, une zone "hors métropole" va être animée par Sophie Pallas, l’ancienne directrice de l’union des œnologues (de 2018 à 2021). Avec l’appui de trois autres œnologues (Elie Maamari au Liban, Cyril Tanazacq et Céline Fauveau aux États-Unis), Sophie Pallas doit « créer une communauté solidaire et porteuse de valeurs à travers le monde tout en favorisant l’image de l’œnologie française ».

Soulignant qu’au moins un jeune œnologue diplômé en France sur dix a une expérience de vinification à l’étranger « provisoire ou définitive », l’Union des Œnologues de France indique que cette nouvelle région d’adhésion doit permettre « le partage d’expériences de terrain en lien aux spécificités régionales afin de favoriser la diffusion ou l’émergence de solutions favorables à tous. Le partage d’informations sur les marchés, sur les contextes juridiques et sociaux des différents pays, sera également un axe d’animation du réseau. » Des partages d’offres d’emploi et de stages sont aussi prévus, ainsi que la tenue de voyages techniques (le premier prévu doit avoir lieu au Mexique les 29 et 30 octobre prochains pendant le congrès de l’Organisation International de la Vigne et du Vin, OIV).

Conditions d’adhésion

Comme pour les autres régions d’adhésion à l’Union des Œnologues de France, il est nécessaire aux impétrants d’avoir obtenu le Diplôme National d’Œnologue en France (à Bordeaux, Dijon, Toulouse, Montpellier Pharma, Montpellier SupAgro ou Reims) ou de pouvoir être considéré comme membre associé (diplôme bac+5 ou doctorat en œnologie).

L’Union des Œnologues de France est actuellement présidée par Didier Fages et dirigée par Emmanuelle Fourteau.

* : Il s’agit des vignobles de Bordeaux Sud-Ouest, Bourgogne Centre-Est (incluant la Savoie), Alsace, Champagne, Languedoc-Roussillon, Vallée du Rhône-Provence-Corse et Val de Loire.