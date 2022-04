Un vignoble de démonstration des couverts végétaux pour InVivo

E

n 2020, InVivo a créé une nouvelle filiale pour mettre en œuvre la "troisième voie de l’agriculture", « une agriculture performante et durable au bénéfice des consommateurs, des agriculteurs, avec un revenu juste et équitable, et de l'environnement » précise Franck Escales, directeur pour la région Sud.

Ce 12 avril, il présente à ses clients la plateforme de démonstration "Openfield" installée chez Stéphane Rouvin, viticulteur au Domaine Haut Moulin d'Éole, en Costières de Nîmes, dans le Gard.

Bioline s’est appuyée sur l’expertise des équipes de Semences de France et de Phyteurop pour y implanter une dizaine de modalités de couverts végétaux temporaires et permanents.

A la fin de la semaine, Stéphane Rouvin va faucher sa jeune parcelle de chardonnay enherbée un rang sur deux avec différentes variétés. « Je viens de réaliser la méthode MERCI pour estimer les quantités d’azote, de phosphore, de potassium, et de magnésium vont être restituées au sol et combien de carbone a été stocké » détaille-t-il. En parallèle, Bioline a investi 1 500 € en analyses pour bien qualifier les apports des semences.

Moins de GNR et de glyphosate

Le viticulteur, également commercial pour Bioline, veut généraliser l’enherbement sur son exploitation un rang sur deux. « En plus de favoriser la fraîcheur, la vie microbienne, et la fertilité de mes sols, je gagne aussi en temps de travail, puisque je n’ai plus que 20 hectares sur 40 à désherber soit mécaniquement soit chimiquement. J’économise du carburant et je peux combattre efficacement les adventices sans dépasser les 450 grammes de glyphosate à l’hectare ».

Pour piloter son exploitation, Stéphane Rouvin peut aussi s’appuyer sur différents outils d’aide à la décision, un réseau de stations météo, et plusieurs sondes d’humidité du sol.

Avec Bioline, Semences de France, et le réseau bien établi de distributeurs de Phyteurop, InVivo veut devenir leader de l’enherbement en vigne. « Nous animerons régulièrement des ateliers sur cette plateforme d’essais pour former nos technico-commerciaux » indique Franck Escales.