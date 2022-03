Une nouvelle assurance gel et grêle à l'essai dans le vignoble de Cognac

A

Cognac, la coopérative Océalia a rassemblé Atekka (filiale d’InVivo et ex Bioline Insurance) et Understory, un fournisseur de solutions pour les risques météorologiques extrêmes, pour offrir à ses adhérents une solution innovante à changement climatique.

« Nous lançons dès cette campagne une nouvelle génération d'assurance paramétrique pour les dommages causés par la grêle et le gel printanier » décrit Laurent Marbotte, directeur commercial d’Atekka.

16 capteurs capables d’enregistrer la puissance des orages ou la taille des grêlons ont été positionnés tous les 3 kms. « Les technologies qu’ils embarquent permettent de localiser les couloirs de grêle et d’estimer très précisément les dégâts qu’ils occasionnent ». Lors d’une gelée, c’est la température au niveau du tissu foliaire de la vigne qui est collectée.

Pas de passages d’experts

Les données qu’ils recueilleront dans les prochaines semaines détermineront le montant des indemnisations versées aux assurés. « Nous n’aurons pas besoin de faire passer d’experts, reprend Laurent Marbotte. Les viticulteurs savent déjà qu’ils toucheront 25 % du capital qu’ils ont souscrit s’il fait -3°C la dernière semaine d’avril et que le remboursement s’élèvera à 60 % si l’évènement a lieu fin mai ».

Les adhérents ont choisi entre une couverture contre le gel, la grêle, ou les deux, et précisé quelles parcelles ils souhaitaient protéger.

Ils ont également défini leur niveau de franchise. Contrairement à une assurance multirisques classique, Atekka peut offrir du 0 %. Ses solutions ne peuvent en revanche pas bénéficier de subventions gouvernementales.