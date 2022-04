1ère vendange d'avril aux Canaries face au changement climatique

E

ruption volcanique, sécheresse, violence des alizés, mécanisation impossible… En 247 ans d’existence, la bodega El Grifo, qui produit ses vins sur les terres volcaniques de l’île de Lanzarote, aux Canaries, pensait avoir fait face à tout ce qui pouvait perturber la récolte des raisins de son vignoble. C’était sans compter sur l’évolution du climat, mais les membres de la plus ancienne bodega des Canaries le soulignent, « la résilience fait partie de notre ADN ». Alors, pour la 1ère fois de son histoire, El Grifo a procédé à une vendange au mois d’avril.

« A Lanzarote, la latitude et la faible altitude au niveau de la mer empêchent fréquemment la mise en pause hivernale du cycle végétatif de la vigne. Nous sommes donc obligés de tailler pour induire cet arrêt de végétation », présentent Jorge Rodríguez y Lorena Díaz, les deux œnologues de la bodega El Grifo. Après plusieurs années de réflexion sur la possibilité d’inverser le cycle végétatif de la plante, les équipes techniques de la cave ont réussi cette année, grâce à une taille très précoce, cette prouesse physiologique qui vient d’aboutir à la récolte de 5 tonnes de malvoisie volcanique le 6 avril 2022.

Stress physiologique

C’est sur la parcelle de playa quemada (littéralement plage brûlée) que l’expérimentation a été menée, « l’une des régions les plus chaudes de l’île, où, contrairement à avant, nous n’avions plus de températures basses en hiver, seulement une succession de températures douces », détaille Jorge Rodríguez. Dans cette zone désertique, la chaleur estivale tendait de plus à confire les raisins tout en provoquant un stress physiologique intense pour la vigne.

Alors que le moût obtenu à partir de cette récolte vient tout juste de partir en fermentation, les vins obtenus sont attendus avec plus de potentiel aromatique et de fraîcheur. Jorge Rodríguez souligne en outre, les enjeux de sobriété et durabilité qui accompagnent cette expérimentation. « En poussant pendant l’hiver, le cycle coïncide avec les périodes les plus humides sur Lanzarote, limitant l’utilisation de la ressource hydrique, de même que l’utilisation de produits phytosanitaires dans ces périodes plus fraîches », prévoit-il.

Anticiper l'évolution climatique

Cette expérimentation sera poursuivie et développée à d’autres parcelles, mais pour l’heure limitée aux zones les plus chaudes de l’île. « L’objectif est d’anticiper pour être prêts lorsque le climat nous contraindra à conduire les vignes de Lanzarote de cette manière. Il faudra donc que nous expérimentions aussi cette inversion dans les zones plus centrales de l’île », défend Lorena Díaz.

Taille double, ébourgeonnage, éclaircissage… De multiples essais visant à bien comprendre la physiologie de la vigne dans cette nouvelle situation seront menés car « ce que subit la vigne sur cette parcelle n’est qu’un avant-goût de ce qui risque de se passer dans beaucoup de zones de l’île à l’avenir, nous devons donc nous préparer pour adapter notre mode de culture à cette évolution climatique », souligne Jorge Rodríguez. Pour les exploitants d’El Grifo, il y va même « du maintien de notre système unique de culture de la vigne, préphylloxérique et patrimoine de l’humanité ».