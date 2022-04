De la taille au GNR, les coûts de production des vins de Bourgogne (Saône-et-Loire)

C

’est une première dans la région de Bourgogne. Les vignerons de Saône-et-Loire, ont, comme leurs confrères à Bordeaux ou dans le Val-de-Loire, leur référentiel technico-économique.

Conseillère à la Chambre d’Agriculture, Claudine Ninot Lopez l’a présenté ce 7 avril aux visiteurs du salon VinEquip, à Mâcon, en précisant d’emblée que ses 12 pages n’abordent pour l’heure que les coûts de production à la vigne, et qu’elles seraient certainement enrichies de références en vinification, conditionnement ou commercialisation lors sa révision en 2025.

Ce guide développé par la Chambre, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB), et la Fédération des CUMA de Bourgogne Franche-Comté compare deux vignobles, celui du Mâconnais et celui de la Côte Chalonnaise. « Nous les avons choisis pour leurs différences de densité/hectare et de coûts de production. Aux viticulteurs de se positionner entre ses deux systèmes pour engager une réflexion sur le pilotage de leur exploitation » a expliqué Claudine Ninot Lopez.

Les auteurs mentionnent des coûts économiques répartis par atelier (travail du sol, travaux d’hiver, travaux d’été…), de la taille à la récolte. « Les coûts économiques sont les coûts comptables additionnés de la rémunération du foncier, des capitaux propres, et du travail de l’exploitant » indique la conseillère.

24 chefs d’exploitation viticole ont été audités de 2015 à 2020 pour établir le panel Mâconnais. « Ils ont en moyenne 15 hectares, plantés à 7451 pieds, un rendement de 59 hl/ha, et emploient une personne pour 5,6 hectares ». En Côte Chalonnaise, 13 entreprises ont été retenues avec une surface de 13,5 ha plantée à 9 545 pieds, un rendement de 44 hl/ha, et une personne pour cultiver 4,5 ha.

15 691 €/ha de vigne à Mâcon

A Mâcon, les techniciens ont calculé que produire du raisin sur un hectare coûte 15 691 €, « l’équivalent de 265 €/hl ou de 1,99 €/col ». La conduite de la vigne en hiver est le poste le plus coûteux à 4 224 €/ha. Suit la conduite en été (2 197 €), la protection phyto (1 529 €), l’entretien du sol (881 €), et la fertilisation (504 €).

En Côte Chalonnaise, l’augmentation de la densité de plantation porte le coût économique d’un hectare à 19 052 € (429 €/hl ou 3,23 €/col, du fait du faible rendement calculé sur 5 ans). Le référentiel propose aussi aux viticulteurs un détail des coûts par postes de charge.

« Sans compter la récente flambée des prix, nous sommes par exemple à 212 €/ha de carburant à Mâcon et 222 €/ha en Côte Chalonnaise. Nous avons aussi des données sur les engrais, les phytos, ou l’assurance récolte » reprend Claudine Ninot Lopez.

100 € de plus pour le travail du sol en Bourgogne

Des prix par opérations sont également disponibles. Le travail du sol sous le rang et dans l’inter-rang coûte par exemple 100 €/ha de plus en Côte Châlonnaise que dans le Mâconnais. « Pour passer en zéro herbicide, le vignoble de Mâcon aurait besoin de 100 tractoristes supplémentaires à temps plein sur 4 mois » souligne la conseillère.

Le groupe a en plus relevé les temps de travaux. Au total, hors vendange, s’occuper d’un hectare demande 286 heures à Mâcon contre 377 en Bourgogne. « La récolte manuelle d’un hectare demande 183 heures et 3 445 € quand la machine abaisse la durée de l’opération à 14 heures et fait passer son prix à 1375€, tout compris, jusqu’aux frais de réparation des piquets et des plants » illustre encore la conseillère.

Planter 1 ha de vignes dans le Mâconnais revient à 36 860 €, contre 41 242 € en Côte Chalonnaise. « Ces chiffres englobent le plant, les fournitures, la main d’œuvre, et les trois ans d’entretien avant entrée en production ».

Le visionnage de cette vidéo est susceptible d'entraîner un dépôt de cookies de la part de l'opérateur de la plate-forme vidéo vers laquelle vous serez dirigé(e). Compte-tenu du refus du dépôt de cookies que vous avez exprimé, afin de respecter votre choix, nous avons bloqué la lecture de cette vidéo. Si vous souhaitez continuer et lire la vidéo, vous devez nous donner votre accord en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Lire la vidéo