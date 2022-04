La Mission Unesco lance les Ambassadeurs de Champagne

P

our contribuer à faire rayonner l’inscription du vignoble champenois et de ses caves au patrimoine mondial de l’Unesco, Pierre-Emmanuel Taittinger, président de la Mission Unesco en Champagne, a lancé le mercredi 6 avril le club des Ambassadeurs : « Un ambassadeur, c’est quelqu’un qui, où qu’il soit, reprend à son compte les thèmes de la Mission, à savoir le respect de la biodiversité, l’embellissement, la mise en valeur de nos paysages et de notre patrimoine. Nous souhaitons renforcer la participation de bénévoles, de partenaires et encourager l’engagement de mécènes. Bref appeler toutes et tous ceux pour qui la sauvegarde du patrimoine mondial a du sens à nous rejoindre ».

Ce Club s’adresse donc aux particuliers bénévoles, mais aussi aux entreprises, aux associations et aux organisations professionnelles. Les propositions de mécénat débutent à 150 €. Les Ambassadeurs pourront bénéficier d’une formation sur les valeurs de cette inscription au patrimoine mondial. « Nous voulons mettre du concret sur nos valeurs, conclut Pierre-Emmanuel Taittinger. C’est, par exemple, la plantation de 45 000 rosiers près des vignes, offerts par la CSGV, l’un de nos partenaires ». Un programme de restauration des cadoles dans l’Aube ou encore l’inventaire des pressoirs et des foudres de Champagne figurent parmi les nombreux projets de la Mission.

Une expo nomade

La Mission lance son Expo pédagogique et itinérante, qui vise à faire découvrir les valeurs de l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne au patrimoine mondial de l’Unesco à un large public. Cette exposition nomade va circuler dans les mairies, écoles, musées ou autres lieux de la région. Elle est constituée de sept mobiliers ludiques et interactifs, tel un casque sonore qui diffuse les ambiances de travail dans les vignes et les caves, des extraits de films ou encore des citations littéraires.