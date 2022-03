Une application pour savoir quand irriguer son vignoble

L

a start-up MyEasyFarm spécialisée dans l’agriculture de précision profite de la Journée de l’eau ce 22 mars pour annoncer son partenariat avec Wago, l’application de pilotage de l’irrigation développée par TerraNIS, spécialisée dans les services pour la viticulture et l’œnologie issus de traitement d’images satellites.

Ensemble, les deux sociétés ont remporté l’appel à projet Space Tour 2021 du Centre national d’études spatiales (CNES) sur la thématique de la Gestion des ressources et infrastructures en lien avec l’eau.

Leur solution de mesure du stress hydrique « fiable et facile d’utilisation » va permettre aux vignerons de gérer l’eau en temps réel.

Données parcellaires, météo et satellitaires

Wago calcule quotidiennement l’état de la réserve en eau du sol à partir des données parcellaires (réserve utile de la parcelle par exemple), de données météorologiques (pluviométrie) et d’images satellites. « Désormais, tout agriculteur utilisateur de notre plateforme pourra récupérer automatiquement les données issues de Wago dans son tableau de bord » explique MyEasyFarm dans un communiqué.

Basée au VillagebyCA Reims, MyEasyFarm est une startup française AgTech créée en 2017, spécialisée dans l’Agriculture de Précision et Bas Carbone. Sa plateforme permet de collecter, organiser, transférer et analyser les données agricoles (gestion parcellaire, données satellite, météo, outils d’aide à la décision (OAD), matériels agricoles, …) pour améliorer les pratiques culturales et réduire les intrants, « au service d’une agriculture numérique, plus respectueuse de l’environnement et décarbonée ».