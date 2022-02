Une application smartphone pour piloter finement l'irrigation

L

e fabricant de matériel de micro-irrigation Rivulis lance ReelView, une application smartphone de surveillance des cultures offert à chaque achat de bobine de tuyau d’irrigation ou de gaine goutte-à-goutte.

ReelView analyse des images satellite pour alerter les viticulteurs et agriculteurs des variations de l’indice de végétation. « L'imagerie satellite NDVI et le codage couleur de notre algorithme permet de détecter les problèmes d'irrigation, de fertilisation, ou de maladies. Plus les couleurs vont vers le jaune moins la plante se porte bien, indique Manuel Barreira, du support technique de Rivulis. La vue satellite a également l’intérêt de pouvoir faire des comparaisons d’évolution de la végétation au fil du temps, sur un maximum de trois campagnes. »

Par un codage couleur variant du bleu au rouge, l’application permet également au viticulteur de suivre le niveau d’humidité de ses parcelles et la quantité d’eau disponible dans les plantes, et de repérer les zones sous-irriguées.

Des alertes météo

Des alertes SMS sont envoyées dès que de nouvelles images satellites sont disponibles. « Elles arrivent en moyenne tous les trois jours, en fonction de la couverture nuageuse ».

Grâce au réseau de station météo locale de Rivulis, le viticulteur est en plus prévenu de l’arrivée de périodes de froid extrême, de grande chaleur, ou d’épisodes pluvieux.

ReelView est disponible en anglais, français, espagnol, italien, turc, roumain et russe, et bientôt disponible dans d'autres langues.