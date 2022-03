Les canettes de La Robe du Vin à l'assaut des Etats-Unis

C

omment oser venir à New York alors que ses vins ne sont pas encore conditionnés en canettes ? « Parce que c’est là que ça marche, que le marché est mature » répond sans hésiter Brigitte Després, une ancienne sommelière pleine d’ambition pour son entreprise La Robe du Vin, créée en 2019. La jeune Bretonne a commencé par dessiner des collerettes informatives à poser sur les bouteilles en rayon lorsqu’elle était commerciale pour le grossiste Vinebioz afin « d’apporter les conseils que je ne pouvais plus donner directement aux consommateurs, qui ne savent pas quoi acheter ».

Bloquée par la pandémie, Brigitte Després a dû trouver une autre activité. Elle a choisi la canette car elle est résistante, nomade, écoresponsable mais surtout neutre, car le revêtement interne isole le vin du métal et lui conserve toutes ses qualités. Elle a commencé en 2021 avec trois vins d’appellation, en 25 cl soit 2 verres, vendus en box (15,50 €). Aujourd’hui elle propose une nouvelle gamme de 12 vins, dont 10 sont dotés d’un ou deux labels, bio, HVE, vignerons engagés en développement durable, vegan (3,30 à 4,90 € prix public). Pour Brigitte Després, il est indispensable que ses vins soient signés : elle les choisit exclusivement chez des vignerons ou des caves coopératives, après des dégustations rigoureuses. Elle les met en avant avec un lien direct sur la canette par QR code qui renvoie à une vidéo.

Sur la « sleeve » on trouve aussi un lien avec un chef qui recommande un accord et des dessins qui résument le contenu de la canette. La nouvelle gamme sort le 15 avril sur son site et devrait faire ses premiers pas en GD. Afin que ses canettes y trouvent leur emplacement, elle propose un meuble de présentation et un réceptacle de recyclage en partenariat avec « Chaque canette compte ». Pour le moment, les vins sont conditionnés en Gironde mais elle prévoit de construire de quoi tout centraliser chez elle à Rennes.