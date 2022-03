Une vague de Covid sans précédent secoue le marché du vin de Hong Kong

n

La vague actuelle de Covid-19, qui a débuté en janvier, a déjà sérieusement mis à mal le marché du vin dans la ville. Avec la guerre prolongée que mène Hong Kong contre l'aggravation de l’épidémie, le secteur subit des revers tous azimuts. Le nombre d’infections atteignant près de 60 000 par jour, le gouvernement a encore renforcé les restrictions jusqu'au 20 avril, date à laquelle il aura fini de tester les 7,4 millions habitants. Actuellement, 16 types d’établissements sont provisoirement fermés dans le cadre de mesures de distanciation sociale qui devraient être levées le 21 avril après la fin des tests généralisés. Mais le calendrier a été remis en question, le gouvernement de Hong Kong ayant fait volte-face et reporté les tests sine die, faisant craindre des vagues de faillites, de fermetures d'entreprises et de pertes d'emplois qui annuleraient tous les gains engrangés en 2021.

« Il ne fait aucun doute que la dernière vague a secoué le marché du vin dans son ensemble. Nous n'avons jamais vu un tel effondrement de l'économie », s'exclame Bojan Radulovic, directeur général adjoint de la société Links Concept, leader du vin en Grande Chine. En effet, les ventes au détail ont affiché leur rythme de croissance le plus lent en janvier dans un contexte d'augmentation du nombre de cas de Covid, et le PIB de la ville cette année devrait se contracter pour progresser au mieux de 1 à 2 %, selon les économistes. Le secteur CHR, circuit vital pour la plupart des 1 300 importateurs et détaillants de vin à travers la ville, souffre depuis le 7 janvier, date à laquelle les pouvoirs publics ont interdit les repas dans les restaurants après 18 heures ainsi que l'ouverture des bars et des boîtes de nuit. Aucune levée des restrictions n’étant envisagée à l’heure actuelle, le secteur CHR est en train de s’asphyxier.

Les ventes ont chuté de 90 %

Pour Jacky Luk, chef sommelier au Forum, un restaurant trois étoiles Michelin, les conséquences de l'interdiction de manger sur place au restaurant et des restrictions liées au Covid sont immédiates et très importantes. « L’interdiction de dîner au restaurant – seul le service du déjeuner étant autorisé – a durement frappé les ventes de vin, qui ont chuté d’environ 90 % », affirme le sommelier. Le restaurant suspend actuellement ses activités pour tout le mois de mars afin de garantir la sécurité de son personnel et de ses clients. Lors des vagues précédentes, malgré la baisse des ventes de vin dans le circuit CHR, les marchands de vin pouvaient compter sur la forte consommation à domicile comme planche de salut.

Mais selon Bojan Radulovic, « si, suite à la quatrième vague, le marché pour la consommation à domicile était encore solide, cette fois-ci les gens ont très peur, et même ce circuit-là est confronté à des difficultés ». Pour le responsable de Links Concept, l'exode massif des expatriés, qui constituent souvent une clientèle stable pour les ventes de vin, freine également la consommation à domicile. « De nombreux expatriés quittent Hong Kong et s'installent dans d'autres villes où les restrictions sont moins contraignantes, et ce phénomène aura également un impact sur la consommation de vin par les particuliers », affirme-t-il.

Avenir incertain

« Il est difficile d'avoir une vision claire de ce que seront les prochains mois. Cependant, nous pouvons nous attendre à des difficultés dans le circuit CHR, ce qui entraînera davantage de fermetures d’établissements et une hausse du chômage dans ce secteur. Cela touchera également les fournisseurs qui devront également s’adapter », prévoit Thibaut Mathieu, directeur général pour l'Asie chez Corney & Barrow, l'un des plus anciens négociants en vins du Royaume-Uni. Si les opérateurs doivent faire face à des pertes financières dues à des restrictions prolongées, ils sont également sous pression à cause des problèmes d'approvisionnement, d’une augmentation des frais d'expédition à travers le monde et des coûts logistiques sur place.

« L'activité globale est affectée des deux côtés, dans le circuit CHR et celui de la consommation à domicile. Les retards de livraisons constituent un autre problème auquel nous sommes confrontés, ce qui entraîne des difficultés supplémentaires pour notre activité », a déploré Bojan Radulovic de Links Concept.