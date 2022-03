Enosens prend le leadership du conseil viti-vinicole à Bordeaux

A

près Cadillac, Coutras, Grézillac, l'emprise géographique d’Enosens s’élargit aux vins des Côtes de Blaye, Côtes de Bourg et de Fronsac.

Le groupe annonce en effet la reprise du centre œnologique de Haute Gironde, basé à Saint-Savin. Ce dernier délivre des analyses du conseil viticole et œnologique à quelques 323 viticulteurs, caves coopératives, centres de vinification, et négociants de la région.

« Nous sommes fiers d’intégrer le groupe Enosens ! Nous partageons des valeurs communes, aussi le rapprochement a été tout naturel. Le lien avec la terre, le contact avec les vignerons, l’envie d’aller plus loin… nous sommes parfaitement en phase » explique Éric Lallez, président d’Enosens Saint-Savin. Si le centre œnologique quitte le réseau de la Chambre d’Agriculture. La direction est inchangée et reste assurée par Nicolas Piffre, à la direction technique et Liliane Pascaud, à la direction administrative.

2 000 clients

Cette adhésion propulse Enosens au rang de leader vitivinicole dans le Sud-Ouest. Avec près de 2 000 clients répartis sur cinq antennes, le groupe rayonne désormais sur la majeure partie du vignoble bordelais.

Enosens profite de l’évènement pour dévoiler une nouvelle identité et un logo réunissant tous ses collaborateurs.