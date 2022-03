Un canon mobile à air chaud pour protéger les vignes du gel

l’approche des premiers débourrements, l’arsenal anti-gel se renforce. Dernière invention en date : un canon à air chaud, mobile, d’une puissance de 1,8 millions de watts. Signé : Michael Paetzold. « L’idée m’est venue lors des gelées d’avril 2021 », confie le président de la société homonyme . « En aidant des amis à allumer des bougies ou à mettre en place des ventilateurs, je me suis aperçu que la plupart des moyens à disposition aujourd’hui n’étaient pas totalement efficaces. »

Fonctionnement en roulant

Partant de ce constat, l’entrepreneur bordelais lance un travail de recherche et développement. « L’idée de base était qu’il fallait de la puissance, face à un gel dont on ne connaît jamais l’intensité ni la nature. Et on voulait quelque chose de mobile. Pour qu’un dispositif fixe soit totalement efficace, il faudrait un vignoble d’un seul tenant, et circulaire. Ce qui n’existe pas. On a donc mis le maximum qu’on pouvait mettre sur une remorque. »

Résultat : ce nouveau canon à air chaud, d'une puissance de 1,8 million de watts, à atteler sur tracteur, et qui peut fonctionner en roulant. « C’est un système à air brassé, avec la production de chaleur en plus. Dans sa conception, le ventilateur et la source de chaleur sont intimement liés dès le départ. C’est une machine complexe à concevoir, certains ont dit que ce n’était pas possible. Il a fallu être très précis en termes d’aéraulique » (la science de l'écoulement des gaz). Le canon fonctionne au fioul ou bio-carburant, et consomme « environ 200 litres à l’heure à plein régime ». Il peut s’utiliser « pratiquement sans limitation de temps ».



130 000€

Un outil dont la « puissance » a rassuré ses concepteurs lors des premiers tests, en novembre 2021. Ainsi, la commercialisation, sur plans, a débuté dès ce début d’année 2022. « Nos clients nous ont fait confiance. Nous allons livrer les 15 premières machines d’ici deux à trois semaines. » Coût : 130 000€, « un prix que l’on espère tenir », indique Michael Paetzold, qui précise : « On va travailler avec chaque client pour qu’il apprenne à maîtriser l’outil. Car celui-ci est très modulable, avec beaucoup de possibilités. » Pour donner une idée plus précise des résultats espérés, de nouvelles mesures d’enregistrement seront effectuées cette fin d’hiver, lors de gelées matinales.